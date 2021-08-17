  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2021 14:24

【新冠肺炎】台灣今日新增４宗本土確診，無死亡個案

　　《經濟通通訊社１７日專訊》台灣新增１８宗新冠肺炎確診個案，其中４宗本土，１４宗境
外，無人死亡。根據指揮中心公布數字，從５月１１日本土社區疫情開始，台灣累積破１﹒４萬
宗本土病宗，超過７００宗死亡，近期整體疫情持續趨緩。
　　指揮中心表示，今日新增之４宗本土病宗，為３宗男性、１宗女性，年齡介於未滿５歲至
６０多歲，發病日均為８月１６日，個案分布為台北市、新北市各２宗。（ｊｔ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/08/2021
【水泥水嚟】內地加緊發專項債 需求增加水泥向上
FOCUS17/08/2021
【FOCUS】拜登自揭撤軍老底　釀美版「蘇伊士時刻」?
財經熱話17/08/2021
【績後反彈】微盟早市獲逾億資金淨掃貨　黃師傅：兩大因素判斷真轉勢！
香港要聞17/08/2021
【國安立法】林鄭：民陣解散與言論集會等自由無關　人權並非絕對
財經熱話17/08/2021
IPO限售股陸續解禁 監管風險增市況欠佳下料沽壓沉重
財經熱話17/08/2021
友邦保險績佳增加股息　大行唱好股價破百天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金