【新冠肺炎】台灣今日新增４宗本土確診，無死亡個案

《經濟通通訊社１７日專訊》台灣新增１８宗新冠肺炎確診個案，其中４宗本土，１４宗境
外，無人死亡。根據指揮中心公布數字，從５月１１日本土社區疫情開始，台灣累積破１﹒４萬
宗本土病宗，超過７００宗死亡，近期整體疫情持續趨緩。
指揮中心表示，今日新增之４宗本土病宗，為３宗男性、１宗女性，年齡介於未滿５歲至
６０多歲，發病日均為８月１６日，個案分布為台北市、新北市各２宗。（ｊｔ）
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