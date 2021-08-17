【新冠肺炎】台灣今日新增４宗本土確診，無死亡個案

《經濟通通訊社１７日專訊》台灣新增１８宗新冠肺炎確診個案，其中４宗本土，１４宗境

外，無人死亡。根據指揮中心公布數字，從５月１１日本土社區疫情開始，台灣累積破１﹒４萬

宗本土病宗，超過７００宗死亡，近期整體疫情持續趨緩。

指揮中心表示，今日新增之４宗本土病宗，為３宗男性、１宗女性，年齡介於未滿５歲至

６０多歲，發病日均為８月１６日，個案分布為台北市、新北市各２宗。（ｊｔ）



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