【中概焦點】高瓴上季大幅減持拼多多，減倉逾３０％仍為次重倉股

《經濟通通訊社１７日專訊》內地明星私募基金－－高瓴發布最新美股持倉報告顯示，二季

度高瓴大幅減持３３２萬股拼多多，持股數從上季度末的１０２２萬股降至６９０萬股，減倉比

例逾３０％；同時，高瓴二季度增持了阿里巴巴（０９９８８）近６０萬美股，但倉位依舊不重

，持倉市值僅升至約１﹒６億美元。

截至二季度末，高瓴所持拼多多股票對應市值８﹒７７億美元，大幅低於一季度末所持該股

市值的１３﹒７億美元；不過，拼多多仍佔高瓴整體持倉的９﹒０２％，為其第二大重倉股。

在增持方面，高瓴二季度增持阿里巴巴５７﹒８萬，持股數升至７１﹒３萬股；對應市值亦

從３０７７萬美元增至１﹒６２億美元。此外，高瓴二季度還加倉了８４９萬股唯品會、５６５

萬股名創優品美股股票，並繼續增持小鵬汽車與蔚來汽車等新能源汽車股。

高瓴第一大重倉股為生物製藥公司百濟神州（０６１６０）的美股，持倉比例高達

１９﹒３３％，對應市值為１８﹒８億美元。



＊政策連番重擊，拼多多年內高點回落逾六成＊



受累內地政策打擊，重點科技股目前弱勢盡顯，多股跌至近期低位。拼多多周一（１６日）

美股收跌２﹒５６％，該股今年迄今累計跌幅已達５３﹒７％，並較年內高點回落逾六成。阿里

巴巴美股周一亦收跌３﹒１３％，今年迄今累計下跌２１﹒４％。

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經營者不得利用數據、算法等技術手段，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為；經營者不得

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業專項整治要求企業細化自查。（ｊｔ）

