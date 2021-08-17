【中概焦點】蔚來稱未刪改數據股價仍挫６％，業界籲釐清名稱標準

《經濟通通訊社１７日專訊》中國「電動車三寶」之一的蔚來汽車過去半個月發生兩起致命

車禍，自動駕駛安全問題再被推上風口浪尖。更有市場消息稱，最早接觸事故車禍的人為蔚來職

員而非執法人員，令外界一度擔心「行車紀錄」會否被删改。蔚來昨日（１６日）發聲明回應，

由事故發至今，並沒有刪改任何數據的行為，亦無員工被警方傳喚。美股蔚來汽車周一收挫

５﹒９％，報３８﹒６２美元。

內地企業家林文欽駕駛蔚來ＥＳ８發生車毀人亡事故，疑似與自動駕駛輔助功能相關。蔚來

方面早前特別澄清，蔚來是沒有提供「自動駕駛」服務的，Ｎａｖｉｇａｔｅｏｎ Ｐｉｌｏｔ

（ＮＯＰ）領航輔助不是自動駕駛。與此同時，理想汽車（０２０１５）創始人李想昨日亦發布

朋友圈，呼籲統一自動駕駛的中文名稱的標準：Ｌ２＝輔助駕駛；Ｌ３＝自動輔助駕駛；Ｌ４＝

自動駕駛；Ｌ５＝無人駕駛，以避免誇張的宣傳造成用戶使用的誤解。



＊美國對特斯拉自動輔助駕駛系統展開調查＊



有咨詢機構稱，現有車型尚未滿足Ｌ３級自動駕駛的所有要求。然而翻查蔚來ＥＳ８在車輛

宣傳，有若干處明顯誤導消費者嫌疑的措辭。例如，在蔚來汽車的嗶哩嗶哩宣傳視頻上有「蔚來

ＥＳ８可以解放你的雙手」的字樣；２０１９年８月，蔚來副總裁沈斐發布個人微博稱，「在自

動輔助駕駛幫助下，可以放心地邊吃東西邊開車」。此外，公司的宣傳還一再強調，自動駕駛輔

助功能，在緊急情況下的制動比人為控制更加安全。

在美國，據《美聯社》引述美國國家公路交通安全管理局（ＮＨＴＳＡ）表示，由於發生多

起特斯拉汽車與停放的車輛相撞的事故，該局已經開始對特斯拉的Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ自動輔助

駕駛系統展開正式調查。消息帶動特斯拉股價直線跳水，中國汽車新勢力亦集體熄火，小鵬汽車

瀉６﹒６％，理想汽車亦挫３﹒５％。（ｗｌ）

