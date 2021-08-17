《海納智見－荀玉根》舊行業的新生機

《海納智見》今年市場表現極度分化，以新能源汽車、半導體、ＣＸＯ、醫美等賽道表現亮

麗，而今年以來（截至２０２１╱８╱１１）滬深３００漲跌幅為－３﹒８％，Ａ股漲跌幅中位

數為１﹒５％，市場表現可謂冰火兩重天。這些賽道股來自消費和科技，市場投資者追捧賽道股

，所以當前投資者研究重心也在此，而忽視了傳統行業也可能孕育優質賽道，舊行業也可以煥發

新生機，我們認為投資思路也可以從此出發，深入挖掘傳統行業中存在預期差的細分優質賽道。



目前中國類似１９８０年代初期的美國，處於經濟轉型初期，未來還有很長的路要走，符合

經濟轉型方向的消費和科技有望迎來快速擴容的市場，傳統行業也將改變商業模式。在經濟轉型

期各行業之間基本面差異較大，這是因為傳統行業處於成熟期甚至衰退期，行業內公司整體增速

放緩，而新興行業則基本處於發展期和成長期，這些新興行業滲透率較低，未來仍有較大成長空

間，加上中國龐大的市場有望催生巨頭公司，從而導致了不同行業企業的基本面差異較大。當然

，無論是國產替代還是創新創造需求，新興行業面臨一個全新的增量市場，多數細分領域可以享

受行業增長的紅利，尤其是產業鏈中處於關鍵「卡脖子」領域的板塊有望迎來更快的爆發式增長

。相對而言。一些傳統行業譬如金融和週期整體處於成熟期或者衰退期，行業整體增速放緩，但

是部分細分領域也迎來快速增長，例如地產中的物業管理、券商中的財富管理、建材中的塗料、

建築中的裝配式建築等。



以上細分行業的基本面總的來看均優於對應的傳統行業，在本輪牛市中的表現更強，估值水

平也更高。同時，這些細分行業能夠孕育大市值公司，均得益於以下兩大特徵：（１）行業天花

板高，市場空間十分廣闊。儘管金融地產、週期製造等傳統行業已經逐漸進入存量競爭的階段，

但細分領域依然能夠突破行業的桎梏，打開新的成長空間；（２）當前行業集中度不高，龍頭企

業市佔率逐步提升。過去傳統行業呈現「大行業小公司」的特徵，這是由行業或產品的特徵決定

的，但近年來龍頭逐漸建立壁壘，行業集中度逐步提升。



當前市場環境下投資者言必賽道，研究重心放在了符合經濟轉型方向的科技和消費，卻忽視

了傳統行業，我們認為這些傳統行業卻也蘊含著新生機，或也將孕育出不錯的優質賽道。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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