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即市新聞

17/08/2021 09:30

《股林淘金－林家亨》趁低買比亞迪（０１２１１），晚年有得食

　　《股林淘金》上星期在中國的上善若水投資管理創始人林文欽，因為駕駛了蔚來汽車ＥＳ８
，開啟了自動駕駛系統（ＮＯＰ），發生了交通意外身亡，而早在７月３０日時亦有另外一位車
主駕駛蔚萊ＥＣ６也發生交通意外而身亡。而上周末已傳出了美國國家公路交通安全管理局正式
立案調查，有關於自２０１４年以來，Ｔｅｓｌａ　Ｍｏｄｅｌ　Ｙ，Ｘ，Ｓ，及３汽車所使用
的自動駕駛系統ＮＯＡ，共發生意外１１宗，導致一人死亡，１７人受傷之案件。Ｔｅｌｓａ昨
天（１６日）在美國股價下跌４﹒３２％，蔚萊股價下跌５﹒８７％，小鵬股價下跌６﹒５８％
，理想汽車股價下跌３﹒４９％，比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌至２５１﹒６３元。
　　投資者需要留意的是，現時的電能車自動駕駛系統大部分是用於ＴＥＳＬＡ（ＮＯＡ）、蔚
萊（ＮＯＰ）、小鵬（ＮＧＰ）及今年將會推出使用的理想汽車（ＮＯＡ），而比亞迪並未使用
這類系統。而發生意外的蔚萊汽車使用的電池應該是三元鋰電池（估計），並不是比亞迪供應的
鹽酸鐵鋰刀片電池。而比亞迪在本星期剛推出了海洋系列純電能新車款，活力板的銷售價僅為
９﹒６８萬人民幣，而且係兩年期免息供款，有極高的市場競爭力，不容忽視。故此筆者仍然看
好比亞迪未來的銷售前景，建議趁現時市場氣氛欠佳，吼低吸納比亞迪股份。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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