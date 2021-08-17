《股林淘金－林家亨》趁低買比亞迪（０１２１１），晚年有得食

《股林淘金》上星期在中國的上善若水投資管理創始人林文欽，因為駕駛了蔚來汽車ＥＳ８

，開啟了自動駕駛系統（ＮＯＰ），發生了交通意外身亡，而早在７月３０日時亦有另外一位車

主駕駛蔚萊ＥＣ６也發生交通意外而身亡。而上周末已傳出了美國國家公路交通安全管理局正式

立案調查，有關於自２０１４年以來，Ｔｅｓｌａ Ｍｏｄｅｌ Ｙ，Ｘ，Ｓ，及３汽車所使用

的自動駕駛系統ＮＯＡ，共發生意外１１宗，導致一人死亡，１７人受傷之案件。Ｔｅｌｓａ昨

天（１６日）在美國股價下跌４﹒３２％，蔚萊股價下跌５﹒８７％，小鵬股價下跌６﹒５８％

，理想汽車股價下跌３﹒４９％，比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌至２５１﹒６３元。

投資者需要留意的是，現時的電能車自動駕駛系統大部分是用於ＴＥＳＬＡ（ＮＯＡ）、蔚

萊（ＮＯＰ）、小鵬（ＮＧＰ）及今年將會推出使用的理想汽車（ＮＯＡ），而比亞迪並未使用

這類系統。而發生意外的蔚萊汽車使用的電池應該是三元鋰電池（估計），並不是比亞迪供應的

鹽酸鐵鋰刀片電池。而比亞迪在本星期剛推出了海洋系列純電能新車款，活力板的銷售價僅為

９﹒６８萬人民幣，而且係兩年期免息供款，有極高的市場競爭力，不容忽視。故此筆者仍然看

好比亞迪未來的銷售前景，建議趁現時市場氣氛欠佳，吼低吸納比亞迪股份。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪股份



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