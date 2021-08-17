【人行操作】人行百億逆回購等額對沖，另有７０００億ＭＬＦ到期

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為連續第１２日維持百億元規模，本次逆回購等額對沖單

日到期量。

另外，人行昨日（１６日）提早一日縮量續做的６０００億元１年期ＭＬＦ，利率維持在

２﹒９５％不變；今日則有７０００億元ＭＬＦ到期，即今日全口徑淨回籠７０００億元。

（ｗｌ）



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