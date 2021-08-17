【重拳監管】石家莊交通部門約談滴滴，稱若整改不到位將暫停服務

《經濟通通訊社１７日專訊》石家莊市交通部門今日對滴滴出行石家莊辦事處進行約談。約

談提到，目前滴滴出行在石家莊市運營過程中，存在平台內不合規車輛清退工作行動緩慢，沒有

按要求把好車輛和駕駛員准入關，前期將大量不合規車輛和駕駛員接入平台運營；存在收費打折

、贈券等促銷活動，引發相關從業人員間矛盾，甚至導致維穩事件發生。

另外，滴滴去年底才推出的「花小豬打車」Ａｐｐ存在接收清退不合規車輛，司機普遍素質

較差，投訴率高等問題；疫情防控工作中，對非職業駕駛員臨時營運行為，把關不嚴，存在工作

隱患；對營運駕駛員安全培訓教育存在不到位現象。

下一步，交通運輸部門將加大線上數據抽查和線下檢查的力度，如果發現石家莊運營的網約

車平台有繼續向不合規網約車和沒有取得從業資格的駕駛員派單等情形的，將從快從嚴查處。整

改不到位或情節嚴重的，可暫停網約車服務甚至下架Ａｐｐ。

內地網約車巨頭滴滴出行被指違法違規收集用戶個人信息，旗下Ａｐｐ上月初已被全線下架

，但監管稱已下載應用程式的用戶可以繼續使用服務。（ｗｌ）

