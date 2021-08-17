【ＦＯＣＵＳ】拜登自揭撤軍老底，釀美版「蘇伊士時刻」？

【ＦＯＣＵＳ】「歷史總是重複，第一次是悲劇，第二次是鬧劇」－－直升機本周盤旋於美

國駐阿富汗大使館屋頂上空的景象，被美媒形容為１９７５年的「西貢翻版」，毫不留情地打臉

７月底才斬釘截鐵否認「塔利班將不可避免重掌阿富汗」的美國總統拜登。

而拜登周二（１６日）晚自揭老底，稱美國在阿富汗的使命「從來不是（ｎｅｖｅｒ

ｓｕｐｐｏｓｅｄ ｔｏ）」建設國家或團結民主，加上喀布爾世界末日般的煉獄場面，勢加劇

一眾盟友對華盛頓可靠性的質疑，而此又會否是美國版的「蘇伊士時刻」？



＊「從來不是」建設國家或團結民主＊



４月時宣布美軍「９．１１」（後提前至８月３１日）前從阿富汗全部撤軍的拜登，勢必從

未料到，綿延２０年的阿富汗戰爭，正以如此混亂、耻辱的方式落幕。

就在上周二（１０日），美國情報部門還評估阿富汗政府料需「３０至９０天才會垮台」，

未料僅僅５天後，由美國８０年代一手扶植、繼而９１１後反目成仇、其後自２００１年起一路

蟄伏２０年的伊斯蘭武裝組織塔利班，即已長驅直入總統府打卡。

７月底還被拜登稱為「裝備精良」的３０萬阿富汗政府軍，面對７﹒５萬塔利班武裝分子，

不戰而降之餘更將美式裝備拱手送上，總統加尼則帶著大量現金登上直升機一走了之，盡顯美國

耗費２萬億在當地苦心經營２０年，所建立的聯盟和秩序不堪一擊。

拜登周二（１６日）晚發表全美電視講話更自揭老底稱，美國在阿富汗的唯一重要國家利益

（ｏｎｌｙ ｖｉｔａｌ ｎａｔｉｏｎａｌ ｉｎｔｅｒｅｓｔ），就是防止對美國本土的恐

怖襲擊，而「從來不是」建設國家或團結民主。

換言之，阿富汗首都喀布爾世界末日般的煉獄場面－－人們追逐美軍運輸機甚至爬上機身、

攀繩試圖越過圍牆進入已封鎖的機場、抱著孩子在混亂街頭漫無目的地奔跑……都跟華盛頓沒有

關係，白宮關心的只有美國本土歲月靜好。



＊可靠性勢惹盟友質疑，或不利美債＊



此或發出一個訊息，即美國除了虛張聲勢的外交辭令和華麗的巡航導彈煙花之外，對所謂的

「捍衛民主和自由」其實並無興趣，勢加劇一眾盟友對華盛頓可靠性的質疑。

坊間有聲音指，阿富汗的動蕩局勢令人們直視美國及其在全球扮演何種角色的問題，如果事

件如同１９５６年的「蘇伊士時刻」（時任埃及總統宣布收回由英法控制的蘇伊士運河，其後成

為英國殖民史的重大轉折點），或產生深遠影響。

Ｇａｖｅｋａｌ Ｃａｐｉｔａｌ就指，如果由單一超級大國雄霸天下的時代就此終結，那

麼喀布爾的陷落將不利美元和美債市場，以及在美國安全保護傘下搭順風車的國家；相反將利好

人民幣和中國債券市場，而中東局勢偏緊將利好石油。

無獨有偶，中國已連續４個月減持美債總計４２３億美元，為５年最大連續拋售規模；而石

油輸出國及盟友（ＯＰＥＣ＋）據報選擇無視拜登敦促增產的呼聲，因認為「沒有必要」。

一生縱橫政壇的拜登會否因阿富汗撤軍的敗筆而「老貓燒鬚」？醞釀２０２４年再出山的侵

侵就乘機稱，「現在是信譽掃地的喬辭職的時候了」。隨著共和黨議員高呼「美國人將看到基地

組織３﹒０」，明年中期選舉的結果或已寫在牆上。

