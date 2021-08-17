《匯市縱橫－蕭啟洪》費馬最後定理的啟示

《匯市縱橫》周末趁東奧結束及歐洲足球聯賽開波之前與好友短敘，閒談中討論到各樣數學

謎題，不禁又勾起筆者讀書時的記憶。



＊漆黑房間＊



Ｘ的ｎ次方加上ｙ的ｎ次方等於ｚ的ｎ次方，這個數學公式讀者可能比較陌生。但當ｎ＝２

的時候，大家都耳熟能詳，那就是直角三角形公式，或叫畢氏定理（或勾股定理、商高定理等）

，相信大家在初中時必定學過。而大家知道ｘ＝３，ｙ＝４，ｚ＝５是這公式的整數解。但大家

有沒有想過當ｎ＞２，有沒有存在整數解呢？（即有沒有存在一組ｘ，ｙ，ｚ的整數令公式成立

）在差不多３５０年前業餘數學家費馬便斷定不存在整數解，他宣稱找到了一個非常美麗的證明

！但世人未能等到他公開那美妙的證明，他已經離世了！剩下這懸案給後人破解。



終於在費馬去世３３０年後，即１９９５年，由英國數學家懷爾斯（Ａｎｄｒｅｗ

Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｅｓ）證明了。當中用了不少近代數學的技術，相信３個世紀之前是難以想像

的。因此亦留下了究竟費馬是否真的已找到定理的解，這個永遠不能解答的問題！其實在證明費

馬最後定理的過程也十分費勁，也用了很多當代數學技巧，成就了很多各國數學家的結晶。破解

以後，懷爾斯總結研究數學的經驗，並將其比喻成為在漆黑的房子裡摸索，你跌跌撞撞，碰到了

傢俱。漸漸地你領略了傢俱的位置，再過一段時間也許你能找到燈制，忽然間全室通明。然後你

又進入另一個黑暗的房間……



懷爾斯的總結實在令筆者產生共鳴。我們的金融市場不就是另外一間漆黑的房間嗎？一眾投

資者不斷摸索，探求金融市場的下一步走向，有時碰得焦頭爛額，有的能找到燈制，但總避免不

了要面對下一個漆黑的房間！



＊放棄工作＊



上周美國的經濟數據令市場十分波動。月初的就業數據理想，７月份非農職位增加９４﹒３

萬個，平均時薪年增４％，超出預期。核心ＣＰＩ按年上升４﹒３％，仍然維持近幾年的高位。

再加上參議院初步通過拜登的基建方案，市場對通脹預期一度升溫。１０年國庫券孳息率曾一度

逼近１﹒４％。市場對美聯儲退市、縮表、加息等預期逐漸升溫。從數據看，美國的勞工市場表

現理想。但細看還有很多不足。上周「經濟學人」的一篇評論解說了目前美國勞工市場的短缺可

能是短期的現象。



首先，縱然非農職位近月快速上升，但目前並沒有回到疫前水平，甚至現職位加上空缺亦沒

有回到疫前水平，這個從勞工參與率仍然停留在６１﹒７％的低水平可以引證。消失的勞動力去

哪呢？勞工短缺主要原因有三，第一，疫情影響了勞工供應，當中有些可能照顧兒童而不能工作

，或是移民政策令跨境勞工沒有了。第二是政府措施令人退出勞動市場，這可能包括派錢及量寬

做成的股票市場上升所製造的財富效應。最後是人們的生活態度改變，即疫情令他們多關注了家

庭，希望多照顧家庭而放棄工作。但筆者覺得當疫情持續，政府能否持續花錢照顧大量的民眾是

一個問題。反之，當疫情過去經濟恢復將拉動工資進一步上升，到時潛在的勞動力將獲得釋放。

兩種情況將預示通脹為短期現象，並將會被剩餘的勞動市場釋放而對沖掉！



＊縮表問題＊



再說美聯儲現時每月購買債券規模為１２００億，他的資產負債表現時已膨脹至８２５００

億美元水平，當中約８萬億資產為債券持有，美國國庫券佔絕大多數。當然８萬多億並不是總投

放到市場，因現時銀行存放美聯儲的超額儲備相信也達到３萬億，總投放可能只有５萬億美元。

最近，美聯儲公開市場操作錄得單日淨回籠資金約１萬億。如果這回籠資金看成資金剩餘，那加

上超額準備金資金盈餘已達４萬億。



美聯儲正常化舉措應該先退市，即停止或減少增購債券，隨著購債減少便出現資產負債表收

縮。最後在市場資金轉緊的時候加息。美聯儲上次資產負債表開始不增長為２０１４年至

２０１７年，後開始縮表。當中，超額準備金在同時慢慢下降，從２５０００億下降至２０１７

年的約２２０００億。２０１８年開始縮表，美聯儲資產從４４０００億下降至３８０００億左

右。超額準備金則從２１０００億跌到１３０００億，即資產負債表下降幅度較慢。亦即市場投

放量並沒有因縮表而收縮。又反過來說，縮表並沒有造成市場投放減少。唯一的問題是縮表或會

引起國庫券拋售，現在美國國庫券約有接近３０萬億的規模，且當中外資持有佔７萬億，美聯儲

持有約７萬億，加起來差不多為總額的一半！因此，若美聯儲縮表減少買債，外資或跟隨拋售國

庫券，那拜登的基建資金就凍過水！



雖然各國近年仍繼續增持美國國庫券，但也有一些非美國核心盟友的正在慢慢減少持有美債

。例如中國、愛爾蘭、巴西、加拿大等正在減持中。當中黃金仍然為這些國家的增持選項。



＊復甦路遙＊



上周消費者信心大幅下滑，疊加上新冠疫情的反覆，市場通脹預期急速降溫，１０年期美債

回落至１﹒２５％。疫情開始出現分化。全球在變種威脅下單日確診快速回升。現全球已接近

２﹒０８億人確診，死亡率約２﹒１％，仍比流感兇猛！當中美國每天確診重上１０萬人，歐洲

則比較穩定，因此筆者周末看到新一季足球聯賽開鑼，也見到電視畫面上出現久違了的觀眾人群

！中國仍然十分努力以清零為目標，務求把新冠消失於世上。但西方國家的理念有點落差，他們

主要理念為若醫療系統能支撐，可以與新冠共存。出現意識形態的分歧，相信通關將會更遙遠。

全面復甦可能要更久了！



這個漆黑的房子摸索了接近兩年仍未找到燈制，相信各國政府仍會以耐性應對，市場唯有繼

續摸索了！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已成交，更新目標１﹒３９５０，止蝕

１﹒３７００。



紐元：早前建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元已成交，已於現價０﹒７０２０平倉，獲利

１２０點子。



離岸人民幣：前周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒４０００，

止蝕６﹒５３００。



澳元：本周建議候低於０﹒７２５０買入澳元兌美元，目標０﹒７５００，止蝕０﹒７１３０。



黃金：本周建議候低於每盎司１７００美元買入倫敦金，目標１８２０，止蝕１６５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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