《ＥＴＦ透視－張子銘》中國物流業進入加速發展期

《ＥＴＦ透視》中國經濟過去數十年的急速發展帶動了物流行業的轉變。隨著工業發展進入

以資訊科技帶動行業變革的時代，中國物流業正進入智能化升級的戰略機遇期，為該領域帶來投

資機會。

中國物流業發展具有增長潛力。從國內業務看，國家郵政局的數據顯示，２０２０年中國快

遞業務量完成８３０億件，按年增長３０﹒８％，業務收入達８７５０億人民幣，按年增長

１６﹒７％；預計２０２１年快遞業務量將按年增長約１５％至９５５億件；業務收入按年增長

約１２％至９８００億人民幣。

從跨境貿易看，中國是世界上最大的集裝箱進出口貿易國，佔全球集裝箱貿易總額約３０％

；預計２０１８－２０２３年期間，中國集裝箱進出口量將繼續保持約４％的增長率。



＊資訊科技發展與政策推動＊



物流業是融合運輸、倉儲及資訊等行業的複合型服務業，是支撐經濟發展的基礎性、戰略性

行業。因此，加快發展現代物流業，對於促進行業結構調整以及提高國民經濟競爭力具有重要意

義。

有鑒於此，中國政府的支持政策層出不窮。早在２０１４年，政府就推出了《物流業發展中

長期規劃（２０１４－２０２０年）》；商務部和其他五個部門也在２０１７年推出了《商貿物

流發展「十三五」規劃》。

此外，國家發展和改革委員會於２０２０年發布了《關於進一步降低物流成本的實施意見》

，指出將研究制定現代供應鏈發展戰略，加快發展數碼化、智能化、全球化的現代供應鏈，促進

行業升級和消費變革，進而推動經濟高質量發展。

我們認為，物流業將在政策扶持和行業升級帶動下進入快速發展期，而以資訊科技為基礎的

智慧物流將推動該行業進入新的發展階段。因此，我們看好這一領域的投資機會。

《未來資產董事及Ｇｌｏｂａｌ Ｘ ＥＴＦｓ產品專員 張子銘》



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