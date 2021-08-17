《股壇解碼－戴名》美量寬魚與熊掌；ＳＯＨＯ中國信貸風險勿忽視

《股壇解碼》剛公布的美國密歇根大學８月消費者信心指數初值跌至７０﹒２，為自

２０１１年１２月以來的新低，指數顯示消費者對相對大額的耐用品消費意欲減退，存在對短期

出現加息和經濟復甦見頂的憂慮；另一方面ＣＣＩ的消費者信心指數則優於市場預期，數據反映

出消費者貸款壓力增大，由於就業市場和一般消費仍然強勁令到股市短期內將持續做好，但１萬

億基建預算案帶來沉重的中長期財政負擔將令到聯儲局在加息決定上難以取捨。



＊自視過高＊



加拿大總理杜魯多宣布提前在下月２０日舉行大選，由於現屆政府任期原定到２０２３年才

結束，杜魯多在疫情再度緊張的情況下毅然提前大選，當中或多或少有點兵行險著，希望拋出後

疫情經濟復甦方案推動提前大選，從而鞏固執政黨在政府的領導地位，但杜魯多在前年國會選舉

失利後未見突出表現和大部分國民對他政績不滿的負面影響下，杜魯多和他的自由黨已經優勢不

在，改朝換代不利加拿大經濟發展。



＊落井下石＊



央行剛公布７月份人民幣存款減少１﹒１３萬億元，同比多減１﹒２１萬億元，投資者要注

意的是當中的住戶存款全月減少１﹒３６萬億元，以平均每個工作天超過５００億的速度流出銀

行體系，非住戶存款增加２３００億，媒體普遍認為是房地產市場冷卻，存款資金流入理財產品

和股市所致，但參考７月份股市和其他理財產品的銷售情況，估計資金流入這些範圍的總額不多

，唯一最大可能是用來償還銀行貸款，情況屬實的話，市場的流動資金將進一步萎縮，經濟復甦

更是漫漫長路，加上軟銀（ＳｏｆｔＢａｎｋ）將暫停在中國展開新投資，並表示會密切關注有

關部門對國內科技行業整頓的走向，軟銀的態度轉變相信是滴滴出行在美股上市後不久便受監管

調查所引起，國內經濟在沒有新的外來投資刺激下將面臨一段長時間的低位橫行。



＊穩中待變＊



上周恆指全周只有１０００點不到的波幅間上下波動，雖然多個技術指標均出現超賣，但

２６２００點的期權倉位並沒有減少，短期沽壓仍在，但牛熊證街貨比例６２：３８有隨時轉向

的可能，維持本月底會有一浪反彈走勢的預測，投資者不宜過分看淡港股。



＊股票簡評＊



ＳＯＨＯ中國（００４１０）主要從事投資房地產開發、物業租賃和物業經營管理，去年（

２０２０年）集團營業額上升接近１９％，但毛利卻減少８％，當中原因主要是佔集團整體收入

近７０％的租金收入下跌１６％，集團投資物業的平均出租率約為８２％，在目前的經濟環境下

能有這表現可以說是不錯，出租率高企突顯了ＳＯＨＯ中國的業務已經難有進步，加上現時貸款

政策不利集團融資開發新盤源，長久下去集團的盈利將受到侵蝕。由於國內物業的租金回報率一

直偏低（特別是商業地產），集團恰恰就是典型的國內商業地產收租股，所以ＳＯＨＯ中國的業

務已限定了集團的發展，這種模式必需要有地點的優勢，黃金商業地段的出租寫字樓是集團過往

的優勢所在，租客主要是跨國公司或國內有規模的民企，當中又以科技相關的企業為主，但一場

疫情將ＷＦＨ變成了工作新常態，這些公司開始ｄｏｗｎｓｉｚｅ自己的辦公室，這對

ＳＯＨＯ中國才是致命打擊。市場監察總局本月初（６日）正式開始對ＳＯＨＯ中國和黑石集團

超過２３０億的交易進行立案調查，此舉很有可能成為壓倒集團的觸發點。投資者要特別留意集

團截至去年底為止持有的現金和現金等價物不足４億，但總借貸接近１８５億，會否成為另一個

海航不得而知，但信貸風險不用忽視。投資者宜於現價沽貨，合理買入價在２﹒５元附近。

《資深市場人士 戴名》



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