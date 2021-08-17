【新冠肺炎】當局修訂美逸樓１６１４人完成檢測，１３９０為居民

《經濟通通訊社１７日專訊》東涌逸東（二）邨美逸樓昨晚被列為「受限區域」，政府今早

完成強檢行動，當局更新資訊稱，截至凌晨２時，為１６１４個受影響人士進行檢測，當中

１３９０名為居民，並沒有發現確診個案。另外，政府派員到訪受限區域內約７９０戶，當中約

１１０戶沒人應門，會採取措施跟進。（ｃｌ）



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