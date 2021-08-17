【新冠肺炎】當局修訂美逸樓１６１４人完成檢測，１３９０為居民

《經濟通通訊社１７日專訊》東涌逸東（二）邨美逸樓昨晚被列為「受限區域」，政府今早
完成強檢行動，當局更新資訊稱，截至凌晨２時，為１６１４個受影響人士進行檢測，當中
１３９０名為居民，並沒有發現確診個案。另外，政府派員到訪受限區域內約７９０戶，當中約
１１０戶沒人應門，會採取措施跟進。（ｃｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動
|財經熱話17/08/2021
友邦
|開市Good Morning17/08/2021
黃瑋傑：友邦亞洲其他地區增長勁 料91－96元區間上落
|中國故事16/08/2021
《神州經脈》經濟數據降至年內低 提前縮量續做MLF 滬指微升
|專訪16/08/2021
【專訪】陶冬：社融數據跌眼鏡 惟穩貨幣緊信用未變（有片）
|生財有道16/08/2021
【笑傲缸湖】港股浮沉何去從？明燈指引大放送！
|財經熱話16/08/2021
【久旱逢甘雨】加價助攻 水泥股再彈高 專家料海螺水泥仍有水位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰