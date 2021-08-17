【新冠肺炎】袁國勇：灣仔帝盛酒店３人確診，疑空氣傳播交叉感染

《經濟通通訊社１７日專訊》衞生防護中心今日聯同港大微生物學系講座教授袁國勇到灣仔

帝盛酒店視察，調查近日３宗酒店內確診個案，相信酒店內出現空氣傳播。

衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，３宗個案包括一對夫婦（個案編號是１２００１及

１２００５），以及一名居於赤柱的外傭（１２０３２），３人在機場檢測陰性後入住檢疫酒店

，分別住同層兩間對面房。丈夫首先在入住第３日採樣確診，妻子隔離檢疫時確診，外傭就在離

開酒店後，交第１２日樣本時確診。



＊３宗確診基因排序相同＊



經化驗中心的檢測，他們感染的病毒基因排序是百分百一樣，屬於Ｄｅｌｔａ病毒，而３人

亦是同一日於美國抵港，３名患者均無病徵，並已完成疫苗接種，出現抗體，相信在酒店內傳播

。



＊確診夫婦開門採樣時無按指示關窗＊



袁國勇相信，傳播多數在８月３日發生，當時兩夫婦開門交採樣樣本，但無按指示關窗，令

房內空氣流出到走廊，之後人員向外傭收集樣本，令帶病毒空氣流入外傭房內造成傳染。他指，

兩間尾房位置的空氣速度亦不足，已要求酒店弄清楚原因。他建議縮短酒店收集測試樣本的過程

，又指採樣工序可縮短，例如減省確認身份程序，減少病毒外流機會。（ｃｌ）

