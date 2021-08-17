【企業盈喜】中廣核新能源（０１８１１）料中期純利增加５５％

《經濟通通訊社１７日專訊》中廣核新能源（０１８１１）發盈喜，預期截至今年６月底止

六個月，純利將較去年同期增加約５５％。

集團指，純利增加主要是由於來自新投產的風電及太陽能項目的貢獻；及現有風電及太陽能

項目的發電量增加。（ｓｌ）



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