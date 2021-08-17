【企業盈喜】齊屹科技料中期虧轉盈，賺最多１５００萬人民幣

《經濟通通訊社１７日專訊》齊屹科技（０１７３９）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月，純利介乎１０００萬至１５００萬元（人民幣．下同），而去年同期則錄得淨虧損（經重列

）約１２００萬元。

集團指，虧轉盈主要是由於活躍付費商戶數量的增加推動來自ＳａａＳ及延伸服務業務的收

入增加；及公司業務營運效率的提升。（ｓｌ）



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