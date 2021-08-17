【企業盈警】麗年國際料中期虧損收窄至８００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》麗年國際（０９９１８）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月錄淨虧損約８００萬元，較去年同期淨虧損２２４０萬元大幅減少。
集團指，虧損減少乃主要由於全球經濟逐漸復甦，令來自集團主要客戶的訂單大幅增加，從
而令上半年收益按年大幅增加不少於４０％，惟部分被期內全球供應鏈及物流中斷以及半導體及
其他電子元件短缺加劇的影響所抵銷。（ｓｌ）
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