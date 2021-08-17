【企業盈喜】環球大通投資預料中期虧轉盈，賺最多３７００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》環球大通投資（００９０５）發盈喜，預期截至今年６月底止

六個月，將錄得純利介乎３４００萬元至３７００萬元，去年同期則錄虧損４６９０萬元。

集團指，轉虧為盈主要由於截至去年６月底止六個月透過損益賬以公平值列賬之財務資產公

平值變動產生之虧損約３９６０萬元，轉為截至今年６月底止六個月透過損益賬以公平值列賬之

財務資產公平值變動產生之收益。（ｓｌ）



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