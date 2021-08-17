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17/08/2021 16:58

【企業盈喜】深圳控股（６０４）料中期純利大幅增加３倍

　　《經濟通通訊社１７日專訊》深圳控股（００６０４）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月，純利較去年同期大幅增加約３倍。
　　集團指，純利大幅增長主要由於集團於期間房地產開發項目交付情況理想，泰然立城、頤灣
府、深業中城、馬鞍山深業華府等主要項目結轉，截至今年６月底止六個月收入約１９４億元，
較去年同期４１﹒２億元增長約３﹒７倍。（ｓｌ）

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