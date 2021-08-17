【香港政情】港府或考慮終止合作關係，律師會：一直保持政治中立

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥今早在行會前會見傳媒時提到律師會下周改

選，表明若律師會被「政治化」，由政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係，包括委任律

師會成員加入司法人員委任推薦委員會及法援服務局的過往做法，都會重新審視。

律師會回應稱，作為業界與政府之間的橋樑，一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通

，並定期從法律角度回應不同議題的諮詢。（ｃｌ）（ｚｚ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動