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17/08/2021 07:55

【企業盈警】上實城開（００５６３）料中期盈利跌６４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上實城開（００５６３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利及公司擁有人應佔溢利分別跌約４１％及６４％。
　　該集團指，有關盈利下跌主因分銷及銷售開支增加，期內因應２０１９冠狀病毒疫情而增加
宣傳及營銷力度，藉以促進物業銷售，以及土地增值稅增加，主要乃期內收入增加所致。儘管如
此，該集團整體財務及業務狀況仍然保持穩健。
　　該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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