【企業盈警】上實城開（００５６３）料中期盈利跌６４％

《經濟通通訊社１７日專訊》上實城開（００５６３）公布，預期截至６月３０日止中期純

利及公司擁有人應佔溢利分別跌約４１％及６４％。

該集團指，有關盈利下跌主因分銷及銷售開支增加，期內因應２０１９冠狀病毒疫情而增加

宣傳及營銷力度，藉以促進物業銷售，以及土地增值稅增加，主要乃期內收入增加所致。儘管如

此，該集團整體財務及業務狀況仍然保持穩健。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

