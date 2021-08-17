【企業盈警】合富輝煌（００７３３）料中期盈利跌逾５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》合富輝煌（００７３３）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌超過５０％，至介乎２８００萬至３６００萬元。

該集團指，有關盈利下跌主因房地產物業代理行業競爭加劇導致期內銷售及行政開支中的員

工成本和分銷成本增加所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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