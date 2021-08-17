【企業盈警】北京健康（０２３８９）料中期虧損減８５％

《經濟通通訊社１７日專訊》北京健康（０２３８９）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損按年減少約８５％。

該集團指，業績改善主因銷售收入同比增加約１４００萬元、去年同期因出售北京昌平物業

而錄得出售虧損約３６７７萬元，而期內並無相類同資產出售虧損，以及由於人民幣及加元升值

，期內錄得匯兌收益約８３０萬元，而去年同期則錄得匯兌虧損約２０１５萬元。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



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