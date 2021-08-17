【企業盈警】中華銀科技（００５１５）料中期虧損減逾５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》中華銀科技（００５１５）公布，預期截至６月３０日止中期

虧損減少逾５０％。

該集團指，營業額按年增逾１倍，新型冠狀病毒疫情緩解，導致客戶訂單增加及供應鏈環境

整體改善，上半年ＰＣＢ產品銷售單價有所提高，以及實施成本控制措施。

該集團預期於本月２０日公布業績。（ｗｈ）



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