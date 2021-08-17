【企業盈警】ＢＳ（０１９８７）料中期蝕３００萬新元

《經濟通通訊社１７日專訊》Ｂｅｎｇ Ｓｏｏｎ（０１９８７）公布，預期截至６月３０

日止中期稅後虧損約３００萬新元，比去年同期稅後虧損約９００萬新元有所減少。

該集團指，虧損減少主因新加坡建築市場復甦後收益增加，並由此導致對其服務需求逐漸增

加，以及為應對ＣＯＶＩＤ－１９疫情而採取的削減成本措施，包括精簡員工隊伍，導致銷售成

本降低。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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