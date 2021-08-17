【企業盈警】佳景集團（００７０３）料中期虧損降至４６９０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》佳景集團（００７０３）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損４６９０萬元，比去年同期虧損１﹒１億元有所收窄。

該集團指，期內虧損因食物及餐飲業務及食品手信業務分蝕４０１０萬及約５００萬元。

該集團將適時公布業績。（ｗｈ）



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