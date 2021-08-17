【企業盈喜】白花油（００２３９）料中期虧轉賺最少１０００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》白花油（００２３９）公布，預期截至６月３０日止中期純利

不少於１０００萬元，去年同期虧損約４７２０萬元。

該集團指，期內轉賺主因醫療保健業務銷售收入上升及投資物業公平值虧損減少所致。

該集團預期於本月２６日公布業績。（ｗｈ）



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