【企業盈警】江山控股（００２９５）料中期蝕最多１．７億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》江山控股（００２９５）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎１﹒３億元（人民幣．下同）至１﹒７億元，比去年同期虧損約３３４９萬元有所擴大。

該集團指，預期虧損淨額主因毛利減少約１﹒４５億元，因電力銷售減少； 融資成本減少

約１億元，因期內借款總額減少及貿易及其他應收款項淨額的減值虧損增加約６５００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動