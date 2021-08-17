【企業盈警】大森控股（１５８０）料中期虧損最高３４００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》大森控股（０１５８０）公布，預期截至６月３０日止中期持

續運營虧損將不高於３４００萬元人民幣，去年同期相關虧損８３５０萬元人民幣。

該集團指，有關虧損下降主因總虧損顯著減少，但被行政開支增加所抵銷的淨影響所致。該

集團可能在完成對合併資產負債表若干項目包括貿易應收款項結餘、存貨結餘及投資物業的減值

評估後進行調整。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）



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