《日入而息》長實逾７億奪元朗住宅地，港匯弱，恒指挫４３５點

《今天重點》﹡長實（０１１１３）以逾７億元奪元朗流業街住宅地，高於市場預期；長實

指元朗流業街地皮計劃興建兩層高花園洋房

﹡港匯跌至７﹒７９，為２０２０年３月以來最低水平

﹡傳百度（０９８８８）獲１０億美元發債額度

﹡消息指商湯科技未來數周提交在港上市申請

﹡林鄭稱民陣解散與打壓自由無關，個人自由須依法享有；《反外國制裁法》

未有本地立法時間表；律師會若被政治凌駕法律專業，考慮終止關係；本港

首劑接種率５５％，接種疫苗仍是唯一出路

﹡市監總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見



《即日市況》﹡恆指低收４３５點報２５７４５，科指跌２０１點報６２１８



《深滬股市》﹡維穩一日後震盪現，滬綜指收瀉２％酒股藥股半導體挫



《美元匯價》﹡歐元１﹒１８附近有阻力，不妨小注造空；歐元最新報１﹒１７６９╱

７１，日圓最新報１０９﹒２４╱２５



《公司業績》﹡朗廷（０１２７０）中期可分派收入３６００萬元，不作中期分派

﹡港華燃氣（０１０８３）中期多賺３４％至７﹒７８億元，不派中期息

﹡鳳凰衛視（０２００８）半年虧損收窄至３６２８萬元人民幣，不派息

﹡天業節水（００８４０）半年盈轉虧１２﹒７萬元人民幣，不派息

﹡３６１度（０１３６１）中期純利增３３％，不派中期息

﹡中海物業（０２６６９）中期純利按年升４０﹒４％，派中期息３仙

﹡中國建築國際（０３３１１）中期多賺２１％，派息２０仙

﹡東江集團（０２２８３）半年純利升近１﹒８倍，派息５﹒４仙

﹡金輝（００１３７）附屬Ｊｉｎｈｕｉ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ中期虧轉盈，派

息３美仙

﹡富邦銀行中期純利１﹒９９億元，按年大升近７倍

﹡巨騰國際（０３３３６）上半年少賺８４％至３６５３萬元

﹡滿貫集團（０３３９０）料中期綜合虧損按年下降不少於７０％

﹡高力集團（０１１１８）料中期純利不少於７５００萬元



《公司資訊》﹡中國趨勢（０８１７１）終止收購電子消費產品商權益

﹡友邦（０１２９９）料通關後內地旅客將繼續到港購買人壽保險

﹡消息指商湯科技未來數周提交在港上市申請

﹡立高控股（０８４７２）控股股東出售１２％股權予主要股東

﹡傳保誠（０２３７８）籌備最快下月發行最多３０億美元股份

﹡萬洲（００２８８）股東通過公司決議要約回購逾１９億股

﹡歌禮（０１６７２）合作夥伴完成非酒精性肝炎藥物階段臨床試驗首例患者

給藥

﹡濱海投資（０２８８６）上半年銷氣增長１９％符預期，有信心達成年度目

標

﹡越秀集團表示私有化創興銀行（０１１１１），有利籌集股本資金以支持業

務擴展

﹡川河集團（００２８１）料上市地位將本周五下午四時正撤回

﹡冠軍科技集團（０００９２）建議更改每手買賣單位延期

﹡中廣核電力（０１８１６）完成發行今年度第四期８億元人民幣超短期融資

券



《國企紅籌》﹡中國電力（０２３８０）河南電廠工程３６７３萬元合同批予母企



《神州民企》﹡騰訊（００７００）稱刷掌支付僅為微信內部預研，目前無應用計劃；騰訊

音樂次季收入升１５％至８０﹒１億元人民幣，遜預期

﹡許家印卸任恆大地產（０３３３３）董事長，集團稱屬回Ａ終止後正常變動

﹡舜宇（０２３８２）中期業績勝預期半日反彈６％，大行指毛利率改善抵銷

收入放緩



《中國要聞》﹡人大常委會議今開幕，審議計劃生育法等多部法律草案

﹡國務院公布關鍵信息基礎設施安全保護條例

﹡發改委表示７月全國發電量增９﹒６％用電增１２﹒８％；７月審批固投項

目８個，總投資５８２億元；上半年中國與一帶一路貿易額同比增３８％；

收儲５萬噸中央凍豬肉儲備遏制價格過快下跌；兩輪大宗商品儲備投放基本

實現預期目標；近期部分化肥品種價格漲勢已明顯趨緩；糾正運動式「減碳

」，完善碳達峰碳中和政策；河南災後恢復重建專項投資６﹒４４億元；河

南受災對全國糧食生產影響有限；發改委印發上半年各地區能耗雙控情況：

節能形勢嚴峻；發改委規範推廣ＰＰＰ模式，穩妥開展ＲＥＩＴｓ試點；

﹡堵住「股市黑嘴」，上海網信辦、證監局開展專項整治

﹡深圳人行表示清理整頓１１家涉嫌開展虛擬貨幣企業

﹡近一個月Ａ股ＥＴＦ淨流出１４０億人幣

﹡背離黨中央開展網上輿論鬥爭決策，彭波被開除黨籍

﹡暴雨東移防汛續嚴峻，水利部料松花江將發生較大洪水

﹡原國電集團副總經理謝長軍嚴重違紀違法被開除黨籍

﹡黃竹坑站第二期揚海已上載樓書，料短期內開價

﹡中汽協表示７月車企出口同比增長１﹒８倍，再創新高

﹡滬環交所賴曉明預計今後幾個月碳市場交易量將提升

﹡解放軍在台島周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練

﹡民營煉油廠龍頭遼寧寶來陷破產危機，傳地方政府接管

﹡今年地方債發行高峰將出現在８月、９月

﹡濟南延後第二批集中供地時間

﹡人行百億逆回購等額對沖，另有７０００億ＭＬＦ到期

﹡高瓴上季大幅減持拼多多，減倉逾３０％仍為次重倉股

﹡蔚來稱未刪改數據股價仍挫６％，業界籲釐清名稱標準

﹡立陶宛表態捍衛民主，華春瑩稱為同台灣發展關係詭辯

﹡上海市政府與中國聯通簽署戰略合作協議

﹡知名投資圈高管猝死，傳因參與激勵課程情緒激動出事

﹡特斯拉上海超級工廠國產化率將達９０％

﹡中國６月再減持美國國債，持有量創去年１０月來新低

﹡美證交會主席再警告投資風險，停批中國企業借殼上市



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％三連跌，解放軍在台島周邊海空演練



《其他消息》﹡港府或考慮終止合作關係，律師會表示一直保持政治中立

﹡蕭澤頤斥假消息誤導年輕人，國安熱線上月收３萬訊息

﹡林鄭稱民陣解散與打壓自由無關，個人自由須依法享有；《反外國制裁法》

未有本地立法時間表；律師會若被政治凌駕法律專業，考慮終止關係

﹡被判囚９年，唐英傑就定罪及判刑提上訴

﹡友邦預期未來營運模式不會有實質改變

﹡證監會上季盈餘按年增３６％，持牌機構按年升２﹒１％；企業融資執行董

事何賢通下周五退任

﹡曾健成徐子見將承認煽惑他人集結，押後至１０﹒７答辯

﹡體育專員表示渣打馬拉松成事機會大，料本周有公布

﹡深股通額度全日用近３０億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股通額度全日用

逾２２億元，陸股通流入近１５億元

﹡經絡表示最新ＭＭＩ報１﹒６３厘，按月升７點子

﹡東奧香港代表隊周四九龍巴士巡遊，接受市民祝賀



《重拳監管》﹡上海開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作

﹡北京表示培訓相關崗位逾１萬個，校外培訓機構建黨組織

﹡北京教委表示校外培訓機構不得佔用假日，禁資本化運作

﹡市監總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見

﹡軟銀表示對中國的承諾沒有變化，會繼續投資中國市場

﹡新東方表示對報名後未開課的學生無條件退費

﹡外媒指北京持有字節跳動外，還入股微博主要子公司

﹡家莊交通部門約談滴滴，稱若整改不到位將暫停服務



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗確診，國泰貴賓室女員工列本地源頭不明

﹡澳門市政署轄下各室內設施，場館明天起局部重開

﹡台灣今日新增４宗本土確診，無死亡個案

﹡何栢良促全面檢討機場防疫，每日檢視風險級別名單

﹡東涌逸東邨美逸樓１６０９人完成檢測，無發現確診

﹡林鄭稱今日將公布收緊防疫措施，檢疫期不少於１４天；本港首劑接種率

５５％，接種疫苗仍是唯一出路

﹡袁國勇稱灣仔帝盛酒店３人確診，疑空氣傳播交叉感染

﹡梁子超稱機場員工應定期進行病毒檢測，堵塞防疫漏洞

﹡當局修訂美逸樓１６１４人完成檢測，１３９０為居民

﹡校巴業界表示三成從業員未接種，部分人寧願辭職拒打針

﹡袁國勇稱毋須再討論接種率，就算達七成仍不能通關

﹡港大研究表示打科興面癱風險高１倍，惟效益仍高於風險

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