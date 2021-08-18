《運籌帷幄－梁業豪》保持審慎的應市態度，切忌急進！

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均尚屬顯著向淡。昨早（１７日）開市前，筆者於「投資影音分析」內預測，國企股與科

技股仍有不輕的沽壓，藍籌股則會於低位帶領大市反彈。結果，進入早市末段前，大家可清楚看

到這個現象，歡迎各位於Ｂｅｎｎｙ Ｌｅｕｎｇ ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內重溫相關分析影片。

其實，至今港股仍只處於膠著狀態，好淡雙方於近期急速反彈過後的高位整固區內角力，勝負未

分。可惜的是，其後再度傳來不利科技股的消息市況顯著下挫。

恆指期貨陰陽燭日線圖上，自從價位於本月１１日高見２６７２２後，調整浪已經運行了四

個交易日，曾低見２５９６４，升勢未有繼續發展的跡象。正路而言，升浪中的調整浪於運行時

間上不會太長；否則，投資者便須提防升浪其實已經完結。另一方面，本月９日２５８１４應被

視為短期重要支持位，不容有失。因此，現階段我們應抱較為審慎的態度應市，切忌急進！

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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