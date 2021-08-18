《缸邊隨筆－石鏡泉》喀布爾啟示錄

《缸邊隨筆》阿富汗是這兩天的主新聞，不少人都問，為甚麼塔利班能如此迅速收復阿富汗

，筆者用「收復」二字，是合乎歷史的。



２０１１年，美國９１１後，便策動阿富汗反對派，將執政約四年的塔利班政府趕下台，故

今次塔利班是「收復」其之前的管治權。



為甚麼美國會在中東？請觀看相關視頻【ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏ

ｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝４Ｖｔ７ＪｇＧＴｃｇＭ】。一句：是帝國主義，搶石油、搶資源，今時

美國有一千美軍在敘利亞，守護着敘利亞北部的油田。採出來的油不是歸敘利亞政府，是歸美國

口袋。



＊出兵不仁義 戰敗是必然＊



當出兵是用奸，不是有個仁義之名時，戰敗是必然。為甚麼？民心不向嘛。外媒有個分析，

文題是：《Ｗｅ Ｎｅｖｅｒ Ｌｅａｒｎ》，文如下：



Ｔｈｅ ｐａｔｔｅｒｎ ｉｓ ａｌｗａｙｓ ｔｈｅ ｓａｍｅ﹒ Ｗｅ ｇｏ ｔｏ

ｐｌａｃｅｓ ｗｅ’ｒｅ ｎｏｔ ｗｅｌｃｏｍｅ， ｔｅｌｌ ｔｈｅ ｐｕｂｌｉｃ

ａ ｃｏｎｆｏｕｎｄｉｎｇ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｐｒｏｂｌｅｍ ｃａｎ ｂｅ

ｓｏｌｖｅｄ ｍｉｌｉｔａｒｉｌｙ， ａｎｄ ｌｉｅ ａｂｏｕｔ ｏｕｒ

ｍｏｔｉｖｅｓ ｉｎ ｏｃｃｕｐｙｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ ｔｏ ｂｏｏｔ﹒

Ｔｈｅｎ ｗｅ ｐｉｃｋ ａ ｌｏｃａｌ ｃｉｖｉｌｉａｎ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ

ａｕｔｈｏｒｉｔｙ ｔｏ ｂａｃｋ ｔｈａｔ ｉｎｅｖｉｔａｂｌｙ ｐｒｏｖｅｓ

ｔｏ ｂｅ ｃｏｒｒｕｐｔ ａｎｄ ｒｅｐｒｅｓｓｉｖｅ， ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ

ｌｏｃａｌ ａｎｔａｇｏｎｉｓｍ ｔｏｗａｒｄ ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ

ｐｒｅｓｅｎｃｅ﹒



Ｉｎ ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｔｏ ｔｈｏｓｅ ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ ｌｅｖｅｌｓ

ｏｆ ａｎｔａｇｏｎｉｓｍ， ｗｅ ｔｈｅｎ ｒａｍｐ ｕｐ ｏｕｒ

ｆｉｎａｎｃｉａｌ， ｐｏｌｉｔｉｃａｌ， ａｎｄ ｍｉｌｉｔａｒｙ

ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ ｔｏ ｔｈｅ ｍｉｓｓｉｏｎ， ｗｈｉｃｈ ｉｎ ｔｕｒｎ

ｈｅｉｇｈｔｅｎｓ ｔｈｅ ｌｅｖｅｌ ｏｆ ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ， ｌｅａｄｉｎｇ

ｔｏ ｇｒｅａｔｅｒ ｌｏｓｓｅｓ ｉｎ ｌｉｖｅｓ ａｎｄ ｔｒｅａｓｕｒｅ﹒

Ａｓ ｔｈｅ ｃｙｃｌｅ ｗｏｒｓｅｎｓ， ｔｈｅ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ

ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙ ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｓ ｔｈｅ ｌｉｅｓ ｔｏ ｔｈｅ

ｐｕｂｌｉｃ ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｌｅｖｅｌ ｏｆ“ｐｒｏｇｒｅｓｓ﹒”



Ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ， ｗｅ ｍａｋｅ ｆａｌｓｅ ａｓｓｕｒａｎｃｅｓ ｏｆ

ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｔｈａｔ ａｒｅ ｂｅｌｉｅｖｅｄ ｂｙ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ

ｎｕｍｂｅｒｓ ｏｆ ｌｏｃａｌ ｃｉｖｉｌｉａｎｓ， ｇｕａｒａｎｔｅｅｉｎｇ

ｔｈｅｙ ｗｉｌｌ ｌａｔｅｒ ｅｉｔｈｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ｒｅｆｕｇｅｅｓ ｏｒ

ｔａｒｇｅｔｓ ｆｏｒ ｒｅｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ａｓ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｏｒｓ﹒

Ｍｅａｎｗｈｉｌｅ， ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｉｎｃｅｎｔｉｖｅｓ ｆｏｒ

ｃｏｎｔｒａｃｔｏｒｓ， ａｌｏｎｇ ｗｉｔｈ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ

ｄｉｓｉｎｃｅｎｔｉｖｅｓ ｔｏ ａｄｍｉｓｓｉｏｎ ｏｆ ｆａｉｌｕｒｅ，

ｐｒｏｌｏｎｇ ｔｈｅ ｍｉｓｓｉｏｎ﹒



Ｔｈｉｓ ａｌｌ ｇｏｅｓ ｏｎ ｆｏｒ ｓｏ ｌｏｎｇ ｔｈａｔ ｔｈｅ

ｌｉｅｓ ｂｅｃｏｍｅ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ， ｂｅｌｉｅｖｅｄ

ｎｏｔ ｏｎｌｙ ｂｙ ｐｒｅｓｓ ｃｏｎｔｒａｃｔｅｄ ｔｏ ｄｅｌｉｖｅｒ

ｔｈｅ ｐｒｏｐａｇａｎｄａ（ＣＢＳ’ｓ Ｄａｖｉｄ Ｍａｒｔｉｎ ｔｈｉｓ

ｗｅｅｋｅｎｄ ｓａｙｉｎｇ ｗｉｔｈ ａ ｓｔｒａｉｇｈｔ ｆａｃｅ，

“Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ ｉｓ ｓｕｒｐｒｉｓｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｓｐｅｅｄ ｏｆ

ｔｈｉｓ ｃｏｌｌａｐｓｅ”ｗａｓ ｔｙｐｉｃａｌ）， ｂｕｔ ｅｖｅｎ ｂｙ

ｔｈｅ ｂｕｒｅａｕｃｒａｔｓ ｗｈｏ ｃｏｎｃｏｃｔｅｄ ｔｈｅ

ｄｅｃｅｐｔｉｏｎｓ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｐｌａｃｅ﹒



Ｔｈｅ ｌｏｏｋ ｏｆ ｇｅｎｕｉｎｅ ｓｈｏｃｋ ｏｎ ｔｈｅ ｆａｃｅ ｏｆ

Ｔｏｎｙ Ｂｌｉｎｋｅｎ ｔｈｉｓ ｗｅｅｋｅｎｄ ａｓ ｈｅ ｊｏｕｓｔｅｄ

ｗｉｔｈ Ｊａｋｅ Ｔａｐｐｅｒ ａｂｏｕｔ Ｂｉｄｅｎ’ｓ ｃｏｍｍｅｎｔｓ

ｆｒｏｍ Ｊｕｌｙ ｓｈｏｕｌｄ ｔｅｌｌ ｐｅｏｐｌｅ ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ

ｗｏｒｌｄ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ

Ｓｔａｔｅｓ：ｉｎ ａｄｄｉｔｉｏｎ ｔｏ ａｌｌ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｔｈｉｎｇ

ｓ ａｂｏｕｔ ｕｓ ｔｈａｔ ａｒｅ ｄａｎｇｅｒｏｕｓ， ｗｅ ｌａｃｋ ｓｅｌ

ｆ－ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ﹒



Ｅｖｅｎ ｄｅｅｐ ｉｎｓｉｄｅ ｔｈｅ ｍａｃｈｉｎｅ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａｎ

ｐｏｗｅｒ， ｗｈｅｒｅ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｐａｙｉｎｇ ｅｖｅｎ ａ

ｍｏｄｉｃｕｍ ｏｆ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｌａｓｔ ｔｗｅｎｔｙ

ｙｅａｒｓ ｓｈｏｕｌｄ ｈａｖｅ ｋｎｏｗｎ Ｋａｂｕｌ ｗｏｕｌｄ ｆａｌｌ

ｉｎ ａ ｈｅａｒｔｂｅａｔ， ｔｈｅｙ ｓｔｉｌｌ ｂｅｌｉｅｖｅ ｔｈｅｉｒ

ｏｗｎ ｌｅｇｅｎｄｓ﹒ Ｗｈｉｃｈ ｍｅａｎｓ ｔｈｉｓ ｗｉｌｌ ｈａｐｐｅｎ

ａｇａｉｎ， ａｎｄ ｐｒｏｂａｂｌｙ ｓｏｏｎｅｒ ｒａｔｈｅｒ ｔｈａｎ

ｌａｔｅｒ﹒



簡譯過來是：美國出兵之處，不受該地人民所歡迎，趕走美國人的敵人後，便揀個當地人來

做傀儡政府，以為用錢、用槍，就可以撐起這個不被當地人接受的政權，貪污、無能、管不了民

生、人民生活更苦，是這類政府的通性，結果是：美國支持的傀儡政府會兵敗如山倒。美國的自

以為是，亦是美國的通病。



駐阿富汗的ＣＮＮ外媒有如下一段對話：「今年１月６日，美國政府政權交接，尚出現暴民

入侵白宮的亂事。但昨日在阿富汗首都喀布爾的政權交接，是友善的，人們只高叫：『美國去死

！』。有趣？」



其實不單喀布爾的政權交接是平和的，歷史上，就出現了不少次美國支持的傀儡政府也是平

和地交出其管治權予所謂的「敵人」。



（１）北京的（國民黨與共黨）管治權交接是平和的；

（２）南越與北越在西貢的管治權交接也是平和的。



上文的一大段英文，如將「阿富汗」詞，替入「台灣」，是否夠台獨人士坐立不安？



使「台獨」人士坐立不安的，不是筆者的亂估，而是環球時報的看法。



今次美國在阿富汗倉皇出逃，已使美國在中亞的名聲收工，要欲借事出兵，重返中亞，不再

易了。不過美軍下個出兵區，應是向著中國而來，今後在東海、南海，局勢應要緊張了。



中國無論為自己、為阿富汗，都應力促阿富汗的塔利班政權建立起個包容性的政府，不易的

，但如能有小成，已夠做個辦，做跟「尾」狗，無好下場，鼓勵他們努力地取法其上，得乎其「

中」，就十分好了。軟實力，是互利而來，不是靠錢、靠槍的。塔利班政權建立起包容性的政府

，例如對女性人身自由有所放寬，看似不易的，但塔利班不似美國，Ｔｈｅｙ ｃａｎ

ｌｅａｒｎ。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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