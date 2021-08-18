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即市新聞

18/08/2021 09:05

《專家之言－何志銘》新經濟股續捱沽，短期大市無運行

　　《專家之言》昨（１７日）恆指低開４３點，雖然早段曾倒升７７點，其後即告腳軟再度向
下，午市後恆指最低曾見２５６１５點，挫５６６點。幸最終港股尾市略回順見報２５７４５點
，跌４３５點或跌１﹒６６％，連跌四日（累跌９１４點或３﹒４％），主板股票的升跌比率為
１０比３２，下跌股份１３４５隻，恆指成分股只有７隻股份上升，下跌股份達８３隻，升跌比
率為１２比８３。主板成交１６６１﹒４９億元。國企指數報９０５７點，跌２０７點或跌
２﹒２４％。恆生科技指數報６２１８點，跌２０１點或跌３﹒１３％。上證綜指全日跌７０點
或２％收３４４６點、深證成指跌２﹒３％、內地創業板指數走低２﹒３％，滬深兩市成交額１
﹒３１萬億人民幣。
　
＊網絡不正當競爭行為被禁，ＡＴＭ齊急挫＊
　
　　後市方面，有見近日市監局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，新經濟股板塊定
受壓力且拖低大市表現，ＡＴＭ繼續齊齊急挫，阿里巴巴（０９９８８）已先行破底，餘下的騰
訊（００７００）及美團（０３６９０）再度下試７月尾的底部，走勢仍處弱勢。另一方面，計
一計數，北水已連續四日錄得淨流出，新經濟股繼續為其主要沽貨對象，看來短期大市的確無運
行。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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