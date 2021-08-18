《專家之言－何志銘》新經濟股續捱沽，短期大市無運行

《專家之言》昨（１７日）恆指低開４３點，雖然早段曾倒升７７點，其後即告腳軟再度向

下，午市後恆指最低曾見２５６１５點，挫５６６點。幸最終港股尾市略回順見報２５７４５點

，跌４３５點或跌１﹒６６％，連跌四日（累跌９１４點或３﹒４％），主板股票的升跌比率為

１０比３２，下跌股份１３４５隻，恆指成分股只有７隻股份上升，下跌股份達８３隻，升跌比

率為１２比８３。主板成交１６６１﹒４９億元。國企指數報９０５７點，跌２０７點或跌

２﹒２４％。恆生科技指數報６２１８點，跌２０１點或跌３﹒１３％。上證綜指全日跌７０點

或２％收３４４６點、深證成指跌２﹒３％、內地創業板指數走低２﹒３％，滬深兩市成交額１

﹒３１萬億人民幣。



＊網絡不正當競爭行為被禁，ＡＴＭ齊急挫＊



後市方面，有見近日市監局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，新經濟股板塊定

受壓力且拖低大市表現，ＡＴＭ繼續齊齊急挫，阿里巴巴（０９９８８）已先行破底，餘下的騰

訊（００７００）及美團（０３６９０）再度下試７月尾的底部，走勢仍處弱勢。另一方面，計

一計數，北水已連續四日錄得淨流出，新經濟股繼續為其主要沽貨對象，看來短期大市的確無運

行。《獨立股評人 何志銘》



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