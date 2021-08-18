恒大集團總裁夏海鈞減持恒大物業及恒汽股份，套現約１﹒１６億

《經濟通通訊社１８日專訊》根據彭博報道，中國恆大集團總裁夏海鈞於上星期三（１１日

）以平均每股７﹒３０２６港元的價格賣出恆大物業（０６６６６）１０００萬股股份，持股比

例從０﹒６１％下降至０﹒５１％；同日以平均每股１４﹒１７８５港元的價格賣出了恆大汽車

（００７０８）３００萬股股份，持股比例從０﹒１５％降至０﹒１２％。合共套現約１﹒１５

５６１億元。（ｋｓ）



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