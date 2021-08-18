【放榜前夕】半日８億資金淨掃騰訊，績前短線買入值博率高？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１８日報道》騰訊控股（００７００）將於今日收市後公布第二

季業績。市監局昨日（１７日）起諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇，拖累科技股急瀉

，騰訊更錄得「五連跌」。截至半日，騰訊在績前未見顯著反彈，半日僅升０﹒３％，惟錄約８

億資金淨主動買入。專家表示，憂慮網絡遊戲監管仍未反映在次季業績上，關注管理層對下半年

業務的展望。



＊券商料手遊增速放緩，整體盈利增長僅９％＊



業績出爐前夕，券商普遍預期騰訊次季業務增速顯著放緩。綜合市場預測，騰訊第二季非通

用會計準則盈利中位數為３２９﹒１６億元人民幣，按年升約９﹒２％；收入預測中位數為１３

７９億元人民幣，按年升約２０％。回顧首季，騰訊非通用會計準則盈利和收入分別按年增長２

２％及２５％。

券商看法轉為保守，主要由於手機遊戲收入的增長預測減慢，歸咎於期內未有大型新遊戲推

出。滙證認為，《王者榮耀》和《和平精英》的總收入保持穩定，但新手遊《地下城與勇士》仍

發布無期，手遊市場競爭激烈，料騰訊手遊收入按年增１３％。該行下調騰訊全年的手遊收入６

％，但強調仍對其遊戲業務持積極態度。騰訊季內只發布５款電腦遊戲，較今年首季的７款少，

料收入持平。

不過，眾券商不約而同地認為，騰訊仍受惠雲業務的強勁增長，料金融科技和企業服務收入

增幅較為顯著。縱使次季業績整體增長或放緩，但多間券商仍普遍給予「買入」評級，當中星展

看法最牛，對騰訊目標價為９３９元。



＊騰訊業務處監管風眼，股價由年內高位瀉４３％＊



自今年以來，針對「反壟斷」的監管接踵而來。騰訊旗下騰訊音樂（美股：ＴＭＥ）被指藉

獨家版權代理壟斷音樂播放平台。市監局上月亦對集團作出行政處罰５０萬元人民幣，並要求３

０天內解除獨家音樂版權。

正所謂「屋漏偏逢連夜雨」，官媒接連發表批評遊戲產業的評論，以「精神鴉片」形容網遊

，指沉迷網遊危害未成年人甚至整體社會的健康，更點名批評《王者榮耀》。隨後騰訊自律推出

「雙減、雙打、三提倡」回應批評，包括嚴厲限制未成年用戶在線時長限制，及未滿１２歲的用

戶禁止課金。受監管消息拖累，騰訊股價自今年高位累瀉逾４３％。



＊半日８億資金掃騰訊，較五天平均激增２８倍＊



騰訊績前股價變動不大，半日微升０﹒３２％，報４３６﹒４元。至於其他科技龍頭經歷昨

日急瀉後今早回穩，當中美團（０３６９０）表現最好，反彈逾４％，報２２３元；京東（０９

６１８）則升逾１％；阿里巴巴（０９９８８）無升跌。

即使騰訊半日股價「無睇頭」，從資金流向或能發現一些端倪。根據《經濟通ＨＶ２報價系

統》數據，在上午交易時段，騰訊錄得約８億元淨主動買入，佔股份成交金額達１２﹒７３％，

且較過去五天平均的約２７８８萬元明顯增加，反映資金在績前大舉掃入騰訊。同時，騰訊亦是

主板市場資金淨主動買入最多個股。

大戶資金動向同樣反映大戶買家淨掃貨態度不俗。非散戶，即單宗成交金額大於１００萬元

的交易的主動買沽比率５６：４４，雖只屬合格數字，惟已較過去五天平均的４９：５１有所改

善。



＊熊麗萍：網遊監管未反映，彈至４７０元考慮離場＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，針對網絡遊戲的監管在第二季才開始出台，政策因素未在上季業績反

映。她預計，次季手遊業務增速不會大幅放緩，而整體盈利升一成就已「收貨」，主要受惠於網

絡廣告業務增長顯著。

不過，熊麗萍對騰訊前景仍持審慎態度，主因是監管的負面影響將於下半年業績上顯現，提

醒投資者需留意管理層對下半年的業務指引，尤其如何平衡監管要求，同時保持業務增長；加上

內地經濟增長放緩，料對廣告業務收入造成打擊。另外，騰訊將部分新增利潤投資新業務，或影

響盈利增長。

股價部署方面，熊麗萍認為，騰訊股價在業績前已先行下跌，不排除績後有反彈，料４７０

至４９０元將遇阻力，短線買入仍有值博率。至於高位買入、持貨多的散戶，宜趁反彈先行止蝕

離場。若打算買入騰訊作中長線投資，可考慮約４００元小注買入，值搏率相對高。

