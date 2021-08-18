嘉里物流（００６３６）擬派每股７﹒２８元特別股息

《經濟通通訊社１８日專訊》嘉里物流（００６３６）董事會公布，待倉庫出售完成後，派

付每股７﹒２８元的特別股息。特別股息預期將於今年９月１７日或前後向於記錄日期（目前預

期將為為９月１日）名列公司股東名冊的股東支付。（ｅｃ）



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