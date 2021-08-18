【企業盈喜】深藍科技（０１９５０）料半年虧轉盈７９０萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》深藍科技（０１９５０）公布截至今年６月底止６個月盈利約

７９０萬元人幣，而上年同期虧損淨額約６７０萬元人幣，虧轉盈主要由於以下列各項之綜合影

響：（ｉ）並無２０２１年的上市開支；及（ｉｉ）整體收入增長導致毛利增加，此乃主要由於

多個主要行業的下游及消費需求自新型冠狀病毒疫情逐步恢復所致。

該公司８月底前刊發中期業績。（ｅｃ）

