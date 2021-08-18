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即市新聞

18/08/2021 16:16

《盤後部署》恒指跌浪預備開始，投資者切勿有「搏反彈」心態

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數回吐，美國經濟數據遜預期，市場憂慮疫情
再爆發拖累經濟，而港股今日再度上演好淡交戰，其中恆指高開５４點後一度倒跌數十點，盤中
低見２５７０８點，午後吉利（００１７５）公布業績帶動大市氣氛，連帶內險股及內銀有資金
追捧，撐起大市曾重返二萬六關口，惟淡友於關口繼續出貨，二萬六得而復失，午後恆指升幅收
支，最終恆指收報恆生指數報２５８６７，升１２１點或升０﹒４７％，主板成交１３４４﹒１
１億元。國企指數報９１５０，升９２點或升１﹒０２％。恆生科技指數報６２２６，升７點或
升０﹒１３％。
　　內地股市一同造好，上證綜合指數報３４８５，升３８點或升１﹒１１％，成交５３５４﹒
６３億元人民幣。深證成份指數報１４４５４，升１０３點或升０﹒７２％，成交６６１６﹒９
５億元人民幣。

＊港股下一波跌浪預備開始，恆指ＭＡＣＤ跌幅預備開展＊

　　受內地部門對科技企業監管的影響，港股陰霾氣氛持續，雖然今日恆指略為反彈，但目前大
市仍由淡友主導。今日收市後騰訊（００７００）公布業績，惟多數騰訊公布業績後，翌日多數
出現下跌，甚至大股東藉機會套現，因此騰訊Ｐｕｔ輪及熊證值博率不錯。另外，恆指日線ＭＡ
ＣＤ跌勢開始，下一個跌浪就快開始，建議投資者目前勿有「搏反彈」的心態，短期恆指可能會
在２５２００至２６０００點之間上落。
　　另外，明日是嗶哩嗶哩（０９６２６）、中海油（００８８３）、東亞銀行（０００２３）
、中國聯通（００７６２）公布業績的日子，預計將會對恆指有一定程度影響，好友投資者暫時
仍以觀望為主心態，因恆指近期開市後窄幅上落，容易造成「好淡雙殺」。（ｕｌ）

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