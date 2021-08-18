【國際要聞】美國海軍軍艦兩年來首次前往菲律賓

《經濟通通訊社１８日專訊》據彭博社報道，美國第七艦隊在一份聲明中表示，獨立級瀕海
戰鬥艦查爾斯頓號（ＵＳＳ Ｃｈａｒｌｅｓｔｏｎ）已於８月１６日抵達菲律賓，是美國現役
軍艦自２０１９年以來首次前往菲律賓，報道指行動展示了兩國之間的強大聯盟、軍事關係重新
接觸。
幾周前美菲兩國恢復了部隊訪問協議，當時美國國防部長勞埃德奧斯汀在馬尼拉會見菲律賓
總統杜特爾特。（ｐｓ）
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