《台股攻略－黃振宇》台股終結九連跌，反彈超過１６０點收市

《台股攻略》受到昨晚（１７日）美股主要指數下挫拖累，加權指數今早（１８日）低開，

更一度下挫超過２４０點，可幸大市在中段轉勢上揚，最終以全日最高位１６８２６點收市，大

升１６４點，成交金額回升至４１７４億元（新台幣．下同）。

電子股成交比重維持在５１％，權值股普遍上升，其中國巨升５％，友達及瑞昱升４％，而

聯詠、聯發科、聯電及大立光均升超過３％，惟台積電走勢依然疲弱，收５７４元，跌１％，其

他電子股板塊則跟隨大市上升，ＵＳＢＩＣ相關股走強，創惟以漲停價１０６﹒５０元收市，而

旺玖則收４０﹒８０元，升幅近９％。二極體相關股強茂、朋程及德微升至漲停，台半及杰力升

７％，而富鼎、麗正及尼克森亦有５％升幅。航運股今日受到資金青睞，走勢凌厲，超過１０隻

相關股份漲停，三大貨櫃股亦同樣漲停收市，長榮、陽明及萬海分別收１３６元、１３６﹒５０

元及２２６元，而散裝航運股的台航、中航及四維航亦紛紛漲停，分別收４７﹒８５元、

６７﹒６０元及５２﹒４０元。

短線而言，台股預期會在Ｄｅｌｔａ變種病毒及地緣政治因素影響下有所震盪，但中長線仍

會反映經濟走勢而向上。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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