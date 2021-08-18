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即市新聞

18/08/2021 17:31

《台股攻略－黃振宇》台股終結九連跌，反彈超過１６０點收市

　　《台股攻略》受到昨晚（１７日）美股主要指數下挫拖累，加權指數今早（１８日）低開，
更一度下挫超過２４０點，可幸大市在中段轉勢上揚，最終以全日最高位１６８２６點收市，大
升１６４點，成交金額回升至４１７４億元（新台幣．下同）。
　　電子股成交比重維持在５１％，權值股普遍上升，其中國巨升５％，友達及瑞昱升４％，而
聯詠、聯發科、聯電及大立光均升超過３％，惟台積電走勢依然疲弱，收５７４元，跌１％，其
他電子股板塊則跟隨大市上升，ＵＳＢＩＣ相關股走強，創惟以漲停價１０６﹒５０元收市，而
旺玖則收４０﹒８０元，升幅近９％。二極體相關股強茂、朋程及德微升至漲停，台半及杰力升
７％，而富鼎、麗正及尼克森亦有５％升幅。航運股今日受到資金青睞，走勢凌厲，超過１０隻
相關股份漲停，三大貨櫃股亦同樣漲停收市，長榮、陽明及萬海分別收１３６元、１３６﹒５０
元及２２６元，而散裝航運股的台航、中航及四維航亦紛紛漲停，分別收４７﹒８５元、
６７﹒６０元及５２﹒４０元。
　　短線而言，台股預期會在Ｄｅｌｔａ變種病毒及地緣政治因素影響下有所震盪，但中長線仍
會反映經濟走勢而向上。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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