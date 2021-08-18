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即市新聞

18/08/2021 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》科技股大戶買家重新入市？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、電
訊業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保險
（０１２９９）、創科實業（００６６９）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選港燈（０２６３８）、阿里巴巴（０９９８８）與百度（０９８８８）。
　　昨晚（１７日）美股午市初段，美指期貨開始反彈，現處於今早（１８日）最高位，卻只能
收復部分失地。９：３０ａｍ恆生指數的合理值為，代表好友大戶於開市時努力抵擋對手的攻勢
。當時５大指數皆呈偏高，偏高幅度以科技指數的２﹒９４９％最大。這個情況與過去兩個交易
日剛好相反，未知會否屬於科技股的大戶買家重新入市的啟示。平心而論，昨天科技股對利淡消
息的反應有點過份，但仍須出現「單日轉向」或「雙日轉向」的現象，我們才能假設港股短期跌
浪已經告一段落。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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