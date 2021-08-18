《古臣雙周記－古臣》重機王者藉氫能注入活力，濰柴動力殺食

《古臣雙周記》八月話咁快過左一半，魚缸自從七月底兩連千跌就冇咩起色，之後響兩萬六

附近浮浮沉沉，早排強勢嘅車股同光伏股都相繼回吐，弱市之下要跟住資金轉炒先會有肉食。阿

臣近期就留意到啲重型機械佬逆市造好，當中濰柴動力（０２３３８）食埋氫能概念，幾抵玩。

北京發布氫能產業發展實施方案（２０２１－２０２５年），提出要響２０２５年前培育１

０至１５家具有國際影響力嘅產業鏈龍頭企業，建成３至４家國際一流產業研發創新平台，京津

冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模千億人幣以上，力爭完成新增３７座加氫站建設，實現燃料

電池汽車累計推廣量突破１萬輛。

神州工信部早前表示，將支持發展零碳排放嘅氫氣發動機，下一步還將積極配合相關部門制

訂氫能發展戰略，眾多國策支持香江氫能概念股炒上！



表列香江氫能概念股本月表現：



股份（編號） 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

濰柴 （０２３３８） 升近１５％

中集安瑞科（０３８９９） 升逾４０％

英恆 （０１７６０） 升逾３０％

新天綠色 （００９５６） 升近１０％

上海電氣 （０２７２７） 升逾５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊傳統重卡王座難動搖＊



先睇睇濰柴本業，佢係重卡行業龍頭企業，公司跨領域國際化！主營生產柴油機及汽車零部

件，旗下子公司涵蓋動力系統、汽車業務、工程機械、智能物流、農業裝備、同海洋交通裝備等

行業，足跡遍布全球超過１００個國家，集團透過不斷收購重組成為行業龍頭營業總收入由２０

１６年嘅９３２億人幣倍升至舊年嘅１９７５億人幣，最高年增長高達六成二。今年首季營業額

更按年大增近六成八至６５４﹒７１億人幣，純利升六成二至３３﹒４４億人幣，高於盈喜預測

。

根據７月底中央政治局會議表述，財政有望於今年第四季發力，隨著預算內投資同地方政府

債券加快發行，大型基建項目將陸續上馬，本月至年底約２﹒６萬億人幣地方債將刺激下半年基

建投資增速，一來基建行業即將踏入傳統旺季，二來河南鄭州水災後重建又帶嚟額外需求，重型

機械股上升周期將會持續。



＊氫燃料電池布局深遠＊



今年為神州十四五開局之年，阿爺經常將碳中和同碳達峰掛響嘴邊，成為唔少行業嘅發展方

向。神州燃料電池汽車已進入商業化初期，財政部等５部門下發通知，將京滬粵冀豫等地納入燃

料電池汽車示範應用城市群，截止舊年底，神州燃料電池汽車保有量７３５２輛，加氫站建成

１２８座。與此同時，中石油、中石化等大型央企亦跨界發展氫能產業。

我哋嘅主人翁濰柴早響５年前就開始布局發展新能源產業。２０１６年入股燃料電池公司弗

爾賽；２０１７年同德國博世簽訂燃料電池汽車技術合作協議；２０１８年同英國錫里斯組合營

發展固態氧化物燃料電池，同年成為全球氫燃料電池龍頭巴拉德嘅第一大股東。從佢多年經營氫

能就知集團響新能源發展方面嘅決心，同濰柴有幾高瞻遠矚。

展望未來，濰柴今年將推出燃料電池重卡，目標係喺山東同河南銷售１５００至２０００輛

，集團亦響５月以非公開發行方式發行共計約７﹒９３億股新Ａ股，集資約１３０億人幣發展電

池及高端發動機，濰柴早前定落目標，要響２０２５年將新能源業務收入增至２００億人幣，並

建成全球領先燃料電池產業鏈基地，相信響國策扶持同自身發力下目標可期。



＊市弱仍可企穩高位，後市看俏＊



睇番圖表，濰柴響７月底大市兩連千跌時仍然企得幾穩，都係回調咗５巴仙左右，８月頭傳

出獲施羅德增持逾千萬股後，濰柴就開展升浪，近日市況麻麻之下都維持喺高位整固，阿臣認為

佢未彈都係因為弱市拖累，現價接近十天線（１９﹒４銀），高於廿天至二百五十天全部均線，

９ＲＳＩ大概５８左右，後市仲有上升空間。濰柴相信８月底會出中期業績，首季業績發咗盈喜

，估計中期業績都見得人，阿臣決定響１９﹒３６銀買入３手濰柴，博佢爆上前頂２６銀水平，

穿１８銀止蝕。



總結阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港股：



港交所 ４００股 ４５６﹒１２ ４８４﹒００ １９３６００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３８﹒９０ ７７８００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ２５５﹒００ ２５５００

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １８﹒５６ ３７１２０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒７０ １１４００

中國銀行 ２００００股 ２﹒７４ ２﹒７３ ５４６００

濰柴動力 ３０００股 １９﹒３６ １９﹒３６ ５８０８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股票市值 ： ４５８１００元

剩餘現金 ： ５０６４３０元

組合淨值 ： ９６４５３０元



＊數據截至８月１８日上午１１時

