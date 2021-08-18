《談國論企－黎偉成》能源７月傳統緩量高於上年

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣及電力等能源企業，於２０２１年７月份增長有

所放緩為傳統淡季現象，略低於６月份所維持穩定增產，更較２０２０年同期之況為佳，而原煤

生產二連跌，屬持續減排環保政策之使然，並非如境內外對中國經濟之「憂」。相信中國可以完

全力壓新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９變種病毒Ｄｅｌｔａ之毒株Ｌ４５２Ｒ，和升級的Ｄｅｌｔａ

Ｐｌｕｓ的侵襲，清零，使國民經濟維持穩中有進的發展，為民之福祉。



＊天然氣生產和進口快增顯側重潔淨能源＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２１年７月份能源生產情況》的資料，規模以上能源工

業生產於是２０２１年７月份同普見放緩，乃傳統季節性的變異，最重的是此緩比２０２０年同

期的情況，相對要理想和合理，尤其是（一）天然氣的生產和進口，保持近期相對快速增長的態

勢，反映出國家積極扶植的潔淨能源政策得到落實：（１）產量，於２０２１年７月份達１５８

億立方米，同比增長９﹒８％，即使比對上一個月的６月份之數少增３﹒３個百分點，惟相對於

２０２０年同樣是淡季的７月份產１４２億立方米所增的４﹒８％，要多增凡５個百分點之普，

並使天然氣產量於１－７月份累計１，２０２億立方米的同比增長１０﹒７％，兩年均增

１０﹒１％，相對２０２０年１－７月份的９﹒５％多增１﹒２個百分點。

和（２）進口天然氣於２０２１年７月份達９３４萬噸同比增長２７％，高於６月份的

２２﹒６％增幅，相對於２０２０年同期進口７３５萬噸同比減少６﹒９％有明顯改善，遂使

１－７月累計進口６８９６萬噸的同比增長２４﹒％，遠高於上年前７個月的１﹒９％凡

２２﹒６個百分點，可視為相當難得的發展態勢。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是能源開發和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預

期良性成效。

反而（二）屬非潔淨能源的原煤，可能受到政策性的壓抑：生產於７月份產量３﹒１億噸同

比下跌３﹒３％，比對上一個月所跌０﹒５％多跌２﹒８個百分點，卻仍比２０２０年７月份產

量３﹒２億頓的跌幅３﹒７％，有所收窄，尚可。

進口煤炭於是月份所達３０１８萬噸，同比增長１５﹒６％，比６月份２８３９萬噸的

１２﹒３％增幅要高３﹒３個百分點，而秦皇港５５００大卡煤炭每頓價格於７月３０日所達

８４５元，比２０２０年７月３１日的５５５元飆升５２﹒２％，進口量在價格大幅走高之況下

再度回升，乃填補產量減少的缺口，會好一點之因，乃減排污染之舉也。

至於其他能源項目，（三）原油保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２１年７月份達１６８７

萬噸同比增長２﹒５％，只是略低於６月１６６７萬噸的２﹒８％升幅；兩年均增１﹒５％，比

上年同期之增０﹒６％要多０﹒９個百分點，情況完全可以接受。原油於１－７月份累計達

１﹒１６億噸同比增長２﹒４％，比２０２０年同期增長１﹒４％要高１個百分點，亦屬良性啟

示。



＊發電量穩定增長顯工商各業運作發展佳＊



原油生產由２０２０年二季度一直延續至２０２１年前７個月穩升之況，甚至有進一步改善

，乃因（ｉ）中國自去年３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值

ＧＤＰ於２０２１年一季度累計達２４﹒９３１萬億元同比所增長１８﹒３％，而經濟在二季度

保持穩定恢復，是為原油需求不斷增長的重要原因。

惹人注目的是（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，中國增加油產反映出原油需求相當

殷切：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２１年７月３０日每桶７７﹒７２美元，較２０２０年７

月３１日之４３﹒１３美元同比上升８０﹒１％，便可見內地原油增產顯需求強烈，不因油價環

比及同比皆大升而減產。

和（ＩＩＩ）加工原油，於２０２１年７月份產量達５９０６億噸同比減０﹒９％，因１－

６月份累計加工３﹒５３３５億噸同比增長１０﹒７％，乃季節性的調節。

反而（ｉｉｉ）進口原油有明顯的縮減，於２０２１年７月份達４１２４萬噸同比減少

１９﹒６％，２０２０年同期則增加進口增２５﹒％至５１２９萬噸。此顯高油價使自產比進口

為佳。

（四）電力行業，發電量於２０２１年７月份達７５８６億千瓦時的同比增長９﹒６％，比

６月份的７﹒４％，高２﹒２個百分點，成１１連升，使１－７月份累計４﹒６４５萬億千瓦時

同比增長１３﹒２％；其中火力發電是月增１２﹒７％、風力增２５﹒４％，核電升１４﹒４％

，太陽能增１２﹒１％，僅水電減４﹒３％，夏季是耗電旺季。

要重申：能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有

良好啟示性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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