《異動股》恒大總裁夏海鈞減持恒大物業及恒汽，分別跌４％及３％

《經濟通通訊社１８日專訊》恆大汽車（００７０８）現價跌４﹒１２％，報１２﹒１元，

盤中低見１１﹒８８元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７％。該股成交約４４萬股

，涉資５２７萬元，主動賣盤７４％。

根據彭博報道，中國恆大集團總裁夏海鈞於上星期三（１１日）以平均每股７﹒３０２６港

元的價格賣出恆大物業（０６６６６）１０００萬股股份，持股比例從０﹒６１％下降至０﹒５

１％；同日以平均每股１４﹒１７８５港元的價格賣出了恆大汽車３００萬股股份，持股比例從

０﹒１５％降至０﹒１２％。合共套現約１﹒１５５６１億元。

其他恆大系股份方面，恆大物業跌２﹒８％，報６﹒２４元，以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅１４﹒０５％。恆大（０３３３３）跌３﹒５９％，報５﹒１元，以現價計，該股暫連

跌５日，累計跌幅１９﹒４３％。

現時，恆生指數報２５８４３，升９７點或升０﹒３８％，主板成交５９﹒５３億元。國企

指數報９０９９，升４１點或升０﹒４６％。恆生科技指數報６２５４，升３５點或升０﹒５８

％。

上證綜合指數報３４４９，升２點或升０﹒０７％，成交１５１﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１４４０１，升５１點或升０﹒３６％，成交２２８﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大汽車（００７０８） １２﹒１０元 跌４﹒１２％

恆騰 （００１３６） ３﹒８６元 跌６﹒９９％

恆大 （０３３３３） ５﹒１０元 跌３﹒５９％

恆大物業（０６６６６） ６﹒２４元 跌２﹒８０％

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（ｋｓ）

