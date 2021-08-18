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18/08/2021 09:32

《異動股》恒大總裁夏海鈞減持恒大物業及恒汽，分別跌４％及３％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恆大汽車（００７０８）現價跌４﹒１２％，報１２﹒１元，
盤中低見１１﹒８８元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７％。該股成交約４４萬股
，涉資５２７萬元，主動賣盤７４％。
　　根據彭博報道，中國恆大集團總裁夏海鈞於上星期三（１１日）以平均每股７﹒３０２６港
元的價格賣出恆大物業（０６６６６）１０００萬股股份，持股比例從０﹒６１％下降至０﹒５
１％；同日以平均每股１４﹒１７８５港元的價格賣出了恆大汽車３００萬股股份，持股比例從
０﹒１５％降至０﹒１２％。合共套現約１﹒１５５６１億元。
　　其他恆大系股份方面，恆大物業跌２﹒８％，報６﹒２４元，以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅１４﹒０５％。恆大（０３３３３）跌３﹒５９％，報５﹒１元，以現價計，該股暫連
跌５日，累計跌幅１９﹒４３％。
　　現時，恆生指數報２５８４３，升９７點或升０﹒３８％，主板成交５９﹒５３億元。國企
指數報９０９９，升４１點或升０﹒４６％。恆生科技指數報６２５４，升３５點或升０﹒５８
％。
　　上證綜合指數報３４４９，升２點或升０﹒０７％，成交１５１﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４０１，升５１點或升０﹒３６％，成交２２８﹒３６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大汽車（００７０８）　　１２﹒１０元　　　跌４﹒１２％
　　恆騰　　（００１３６）　　　３﹒８６元　　　跌６﹒９９％
　　恆大　　（０３３３３）　　　５﹒１０元　　　跌３﹒５９％
　　恆大物業（０６６６６）　　　６﹒２４元　　　跌２﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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