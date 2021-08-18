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即市新聞

18/08/2021 13:50

《異動股》被指無生產運營，萬洲將保留追究權利，現跌９％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》萬洲（００２８８）現價跌９﹒５４％，報６﹒０７元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒８１％。該股成交約１﹒２６億股，涉資７﹒８５億元。
　　萬洲國際早前遭踢出局的「太子爺」萬洪建網上發表文章稱，萬洲國際沒有實際的生產運營
，它的作用是通過各種眼花繚亂的財務手段和複雜的架構，將雙匯發展的錢不露痕跡轉出境外，
從來沒有逆向回流過。
　　萬洪建亦指，參與國企改制期間，鼎暉公司將５％的雙匯股份轉賣給香港一家公司，萬隆私
下獲利２億美元，並將巨款存放在香港星展銀行，至今沒有申報。
　　萬洲今日下午發通告指，萬洪建對集團的「指控不真實且具有誤導性」，保留向萬洪建及對
指控需負責的人士採取法律行動的權利。
　　萬洲現跌逾９％，盤中低見５﹒９８元。主動沽盤５６％。
　　現時，恆生指數報２５９５１，升２０５點或升０﹒８０％，主板成交８６５﹒４３億元。
國企指數報９１７９，升１２１點或升１﹒３４％。恆生科技指數報６２６１，升４２點或升０
﹒６８％。
　　即月期指新報２５８８６，升２０３點，低水６６點。即月國指期貨報９１６７，升１１８
點，低水１３點。即月科指期貨新報６２５７，升３３點，高水１點。
　　上證綜合指數報３４７１，升２４點或升０﹒７２％，成交４０５０﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３９７，升４６點或升０﹒３２％，成交５０３３﹒２４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲（００２８８）　　　　　６﹒０７元　　　跌９﹒５４％
　　卜蜂（０００４３）　　　　　０﹒８１元　　　升１﹒２５％
　　金源米業（００６７７）　　　０﹒６０元　　　無升跌
　　雨潤（０１０６８）　　　　　０﹒８３元　　　無升跌
　　中國地利（０１３８７）　　　２﹒０１元　　　升０﹒５０％
　　中糧家佳康（０１６１０）　　２﹒３７元　　　跌１﹒２５％
　　金軟（０３８８８）　　　　３６﹒００元　　　升１﹒８４％
　　大成食品（０３９９９）　　　０﹒８４元　　　升７﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｌｃ）

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