《異動股》被指無生產運營，萬洲將保留追究權利，現跌９％

《經濟通通訊社１８日專訊》萬洲（００２８８）現價跌９﹒５４％，報６﹒０７元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒８１％。該股成交約１﹒２６億股，涉資７﹒８５億元。

萬洲國際早前遭踢出局的「太子爺」萬洪建網上發表文章稱，萬洲國際沒有實際的生產運營

，它的作用是通過各種眼花繚亂的財務手段和複雜的架構，將雙匯發展的錢不露痕跡轉出境外，

從來沒有逆向回流過。

萬洪建亦指，參與國企改制期間，鼎暉公司將５％的雙匯股份轉賣給香港一家公司，萬隆私

下獲利２億美元，並將巨款存放在香港星展銀行，至今沒有申報。

萬洲今日下午發通告指，萬洪建對集團的「指控不真實且具有誤導性」，保留向萬洪建及對

指控需負責的人士採取法律行動的權利。

萬洲現跌逾９％，盤中低見５﹒９８元。主動沽盤５６％。

現時，恆生指數報２５９５１，升２０５點或升０﹒８０％，主板成交８６５﹒４３億元。

國企指數報９１７９，升１２１點或升１﹒３４％。恆生科技指數報６２６１，升４２點或升０

﹒６８％。

即月期指新報２５８８６，升２０３點，低水６６點。即月國指期貨報９１６７，升１１８

點，低水１３點。即月科指期貨新報６２５７，升３３點，高水１點。

上證綜合指數報３４７１，升２４點或升０﹒７２％，成交４０５０﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１４３９７，升４６點或升０﹒３２％，成交５０３３﹒２４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲（００２８８） ６﹒０７元 跌９﹒５４％

卜蜂（０００４３） ０﹒８１元 升１﹒２５％

金源米業（００６７７） ０﹒６０元 無升跌

雨潤（０１０６８） ０﹒８３元 無升跌

中國地利（０１３８７） ２﹒０１元 升０﹒５０％

中糧家佳康（０１６１０） ２﹒３７元 跌１﹒２５％

金軟（０３８８８） ３６﹒００元 升１﹒８４％

大成食品（０３９９９） ０﹒８４元 升７﹒６９％

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（ｌｃ）

