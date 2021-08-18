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即市新聞

18/08/2021 12:45

《午市前瞻》大市未能重上２６０００，專家指資金流出顯港股轉弱

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恆生指數半日收市報２５９３８，升１９２點或０﹒７５％，
主板成交７０４﹒１７億元。恆生中國企業指數報９１６４，升１０６點或１﹒１８％。恆生科
技指數報６２４９，升３０點或０﹒４９％。

＊張智威：恆指未能突破保力加中軸，或下試２５２００＊

　　恆指昨日跌穿２６０００點關口，今日有反彈力度，但仍未能重上２６０００點。信誠證券
聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恆指經歷大跌市後，技術上至８月１１日反彈到保力
加通道中軸，但未能突破，故有可能向下摸至保力加通道下線約２５２００點水平。張智威向投
資者表示應留意兩點；首先是北水動向，如果北水持續錄得淨流出，即使港股有所反彈，也會視
為「乾升」，即是升幅力度不足，難反映升勢。另外亦要留意港元匯率，張智威指港匯持續下跌
，現時約在７﹒７９水平上下，反映港元偏弱與資金流出。北水與港匯同時出現資金流出就是港
股轉弱信號。
　　早前萬洲（００２８８）遭踢出公司的「太子爺」萬洪建，在網上發表一篇名為《我眼中的
父親和萬隆》，大爆種種不法行為，萬洲股價大跌近１成。張智威指出，消息之暫時未有對公司
業務前景有很大影響，但屬於利淡消息。事件反映萬洲內部管理層不和，但重要的是，內容提及
到萬隆曾未有申報利益，另外亦有私下轉移國內資產到美國，此等消息則有機會觸動中央神經，
未來會否有進一步監管則未可知。張智威指，若有投資者打算博反彈，可在６元買入，看升至６
﹒４９元，跌至此前低位５﹒９１便不應持有。（ｌｃ）

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