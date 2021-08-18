【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒９億人幣，買騰訊沽美團



《經濟通通訊社１８日專訊》恆指高開５４點，報２５８００點。最高升２７９點報

２６０２５點，最低跌３６點報２５７０８點。恆指收報２５８６７點，升１２１點或

０﹒４７％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次

是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交１３４４﹒１１億元減少１９﹒１％。其中港股通成交３１３﹒８億元，佔總成交

２３﹒３％。



＊騰訊中期純利增近五成，股價微升＊



騰訊控股公布，截至２０２１年６月３０日止六個月純利９０３﹒５４億元（人民幣．下同

），按年升４６％，勝預期，每股基本盈利９﹒４９２元，不派中期息。期內，集團非國際財務

報告準則純利６７１﹒５７億元，按年升１７％；非國際財務報告準則每股基本盈利７﹒０５５

元；收入２７３５﹒６２億元，按年升２３％；毛利１２５３﹒８億元，按年升１８％；經營盈

利１０８７﹒６億元，按年升４２％。騰訊微升０﹒２８％報４３６﹒２元，北水淨買入

１０﹒５億元。

另外，中國移動升０﹒４９％報５１﹒４５元，北水淨買入４﹒３億元。中國海洋石油升

２﹒３５％報８﹒２６元，北水淨買入３﹒７億元。美團升２﹒１５％報２１８﹒２元，北水淨

賣出７﹒２億元。安踏體育升１﹒３％報１６４﹒１元，北水淨賣出５﹒３億元。吉利汽車升

２﹒５４％報２６﹒２５元，北水淨賣出０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １０﹒５１

中國移動 （００９４１） ４﹒２６

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒７４

東岳集團 （００１８９） ２﹒２０

李寧 （０２３３１） ０﹒９８



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －７﹒２３

安踏體育 （０２０２０） －５﹒２９

吉利汽車 （００１７５） －０﹒９１

小米集團 （０１８１０） －０﹒５２

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