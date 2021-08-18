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18/08/2021 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒９億人幣，買騰訊沽美團

　
　　《經濟通通訊社１８日專訊》恆指高開５４點，報２５８００點。最高升２７９點報
２６０２５點，最低跌３６點報２５７０８點。恆指收報２５８６７點，升１２１點或
０﹒４７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交１３４４﹒１１億元減少１９﹒１％。其中港股通成交３１３﹒８億元，佔總成交
２３﹒３％。
　
＊騰訊中期純利增近五成，股價微升＊
　
　　騰訊控股公布，截至２０２１年６月３０日止六個月純利９０３﹒５４億元（人民幣．下同
），按年升４６％，勝預期，每股基本盈利９﹒４９２元，不派中期息。期內，集團非國際財務
報告準則純利６７１﹒５７億元，按年升１７％；非國際財務報告準則每股基本盈利７﹒０５５
元；收入２７３５﹒６２億元，按年升２３％；毛利１２５３﹒８億元，按年升１８％；經營盈
利１０８７﹒６億元，按年升４２％。騰訊微升０﹒２８％報４３６﹒２元，北水淨買入
１０﹒５億元。
　　另外，中國移動升０﹒４９％報５１﹒４５元，北水淨買入４﹒３億元。中國海洋石油升
２﹒３５％報８﹒２６元，北水淨買入３﹒７億元。美團升２﹒１５％報２１８﹒２元，北水淨
賣出７﹒２億元。安踏體育升１﹒３％報１６４﹒１元，北水淨賣出５﹒３億元。吉利汽車升
２﹒５４％報２６﹒２５元，北水淨賣出０﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１０﹒５１
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　４﹒２６
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　３﹒７４
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　２﹒２０
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒９８

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－７﹒２３
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－５﹒２９
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－０﹒９１
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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