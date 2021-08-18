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即市新聞

18/08/2021 15:27

《美元走勢－羅明立》美匯走勢關鍵仍是能否突破９３﹒５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６８　　　１０９﹒４５　　　１０９﹒５９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２３　　　１﹒１７００　　　１﹒１７１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７５９　　　１﹒３７３０　　　１﹒３７４３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５７　　　０﹒９１２９　　　０﹒９１３９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９４６　　　７﹒７８６９　　　７﹒７８９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月份零售銷售意外疲弱，收縮１﹒１％並超出預期，相信受到物價持續
走高的影響，加上變種病毒令確診人數上升，打擊消費意欲。此外美國７月工業產出按月上升
０﹒９％，高於市場預期０﹒５％，錄得四個月以來最大增幅，已回升至疫情前水準，未來或會
面對原材料價格增長以及供應鏈短缺的問題，但只要疫情沒有進一步惡化，消費需求持續和低庫
存將推動產出增長。
　　美匯指數反彈至９３以上，非美貨幣全面下滑，歐元在２０天線的１﹒１８附近挫近１００
點，相信市場對聯儲局準備制訂退市計劃預期上升，有利美元回穩，關鍵仍是能否突破
９３﹒５０重要阻力。歐元１﹒１７００不容有失。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７６５　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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