《美元走勢－羅明立》美匯走勢關鍵仍是能否突破９３﹒５０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６８ １０９﹒４５ １０９﹒５９

歐元╱美元 １﹒１７２３ １﹒１７００ １﹒１７１７

英鎊╱美元 １﹒３７５９ １﹒３７３０ １﹒３７４３

美元╱瑞郎 ０﹒９１５７ ０﹒９１２９ ０﹒９１３９

美元╱港元 ７﹒７９４６ ７﹒７８６９ ７﹒７８９８

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《美元走勢》美國７月份零售銷售意外疲弱，收縮１﹒１％並超出預期，相信受到物價持續

走高的影響，加上變種病毒令確診人數上升，打擊消費意欲。此外美國７月工業產出按月上升

０﹒９％，高於市場預期０﹒５％，錄得四個月以來最大增幅，已回升至疫情前水準，未來或會

面對原材料價格增長以及供應鏈短缺的問題，但只要疫情沒有進一步惡化，消費需求持續和低庫

存將推動產出增長。

美匯指數反彈至９３以上，非美貨幣全面下滑，歐元在２０天線的１﹒１８附近挫近１００

點，相信市場對聯儲局準備制訂退市計劃預期上升，有利美元回穩，關鍵仍是能否突破

９３﹒５０重要阻力。歐元１﹒１７００不容有失。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７６５ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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