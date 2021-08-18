《經濟通通訊社１８日專訊》佳華百貨（００６０２）公布，集團預期截至２０２１年６月
３０日止六個月的淨虧損不超過約３２００萬元人民幣，較去年同期顯著減少不超過約３７％。
預期淨虧損減少主要是由於租賃負債之租賃利息支出減少約６００萬元人民幣，按年下降約
２３％；租賃資產之折舊支出減少約１１００萬元人民幣，按年下降約２１％；期內沒有去年因
關閉三店而撇銷固定資產及其他相關費用所產生虧損。（ｃｗ）
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18/08/2021 12:23
【企業盈警】佳華百貨料中期淨虧損收窄至不超過３２００萬元人幣
《經濟通通訊社１８日專訊》佳華百貨（００６０２）公布，集團預期截至２０２１年６月
３０日止六個月的淨虧損不超過約３２００萬元人民幣，較去年同期顯著減少不超過約３７％。
預期淨虧損減少主要是由於租賃負債之租賃利息支出減少約６００萬元人民幣，按年下降約
２３％；租賃資產之折舊支出減少約１１００萬元人民幣，按年下降約２１％；期內沒有去年因
關閉三店而撇銷固定資產及其他相關費用所產生虧損。（ｃｗ）
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