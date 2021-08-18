吉利汽車中期多賺３﹒７％至２３﹒８億人幣，不派中期息

《經濟通通訊社１８日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團截至２０２１年６月３０

日止中期純利２３﹒８１億元（人民幣．下同），按年升３﹒６７％，遜於市場預期，每股基本

盈利２３﹒６分，不派中期息。

期內，集團收益４５０﹒３２億元，按年升２２％；毛利７７﹒６億元，按年升

２３﹒１３％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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