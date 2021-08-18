【企業盈喜】中國金融發展料中期扭虧為盈賺６３０萬元人民幣

《經濟通通訊社１８日專訊》中國金融發展（０３６２３）公布，集團預期截至２０２１年
６月３０日止６個月將扭虧為盈，由淨虧損約１７１２萬元人民幣轉為淨溢利約６３０萬元人民
幣。
扭虧為盈主要由於集團期間的營業費用及對聯營企業的投資虧損較去年同期大幅減少；以及
期間的資產減值損失大幅減少及撥備撥回約５１０萬元人民幣。（ｃｗ）
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